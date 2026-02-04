涉詐領助理費 陳怡君出席廉政會：我也許有錯但罪不致死

涉詐領助理費，陳怡君哽咽：我也許有錯但罪不致死。曾薏蘋攝

民進黨台北市議員陳怡君涉及助理費等案，民進黨今召開廉政會處理，陳怡君出席前受訪表示，今天她是用誠意來說服廉政會，「大家看我的臉就知道說，我就是長得像民進黨的臉」，「請民進黨不要放開我的手」， 她並沒有貪這些錢。「我也或許是有錯，但是罪不致死」。

陳怡君今手寶抱一大疊資料赴黨中央廉政會，她會前受訪指出，她擔任議員以來至今，所有的公務支出一千多萬，確實是花在所有的公務，她今天特別來跟廉政會說明。

被問到有可能遭廉政會停權處分；陳怡君說，今天她就是要用誠意說服廉政會，「大家看我的臉就知道，我就是長得像民進黨的臉」，過去到現在，一直都是民進黨寶寶，「所以也希望說民進黨不要對我放手」。18歲至今她一直都是民進黨，而且長期幫民進黨輔選，所以今天不論民進黨的態度是怎樣，她的心裡及情感，始終的態度，「陳怡君永遠都是民進黨寶寶」。也很感謝民進黨過去的栽培。

她說，今天不論如何，自己是不是民進黨的黨員，陳怡君的支持者也都是民進黨的支持者，所以不會因為她有沒有在這個黨，民進黨的這些選民都會支持她。陳怡君的情感也是永遠都會支持民進黨，不會去違背民進黨。

她提到，擔任民意代表以來，手上的陳情案，讓她壓力非常大，每一個案子的背後，都有很多勢力要她放手。但她選擇跟民眾站在一起，沒有放手，前兩年不斷的遭受恐嚇跟威脅，自己也報案報了四次，抓到三次的壞人。

陳還哽咽說，這幾年來，她都在做對的事，但長期活在被威脅的巨大壓力之下，陳怡君沒有放手，始終跟民眾站在一起，「也希望說，請民進黨不要放開我的手」。

她表示，今天她勇敢的來跟廉政會說明，所以整理了這麼多的資料，證明這些錢確確實實都用在於公務。每次民進黨只要有大型活動，都要這些民代辦活動，可是卻只補貼兩、三萬元，「但是你們知道嗎？我們也是為黨的活動在宣傳」。她的支持者說，今天不管陳怡君是不是民進黨，支持的是她這個人。所以在支持者的鼓勵下，她今天登記了。

被問到最後如果確定真的停權，還是會堅持脫黨參選到底？陳怡君說，脫黨參選這四個字她真的不敢講。當然她的選民說，「如果黨不提名我，他們依然會支持我」。因為陳怡君的服務沒有分政黨，脫黨參選這四個字，不想從她的口中說出，她的情感，一直都是民進黨的，所以會繼續尋求大家的支持，她也不會放棄。

