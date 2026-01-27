涉詐領助理費1455萬 藍營高市議員黃紹庭二審仍判2年緩刑5年 圖：擷取自臉書 / 杏仁哥

[Newtalk新聞] 國民黨高雄市議員黃紹庭，自2014年起擔任市議員期間，涉嫌透過人頭助理及「低薪高報」方式詐領助理費，金額高達1455萬元。由於黃紹庭在偵審過程中坦承全部犯行，並繳回犯罪所得，一審依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪，判處有期徒刑2年、緩刑5年，並褫奪公權5年。檢方不服提起上訴，高等法院高雄分院今（27）日上午宣判二審結果，仍維持原判刑度。對於二審結果，黃紹庭表示，尊重司法判決。

檢調單位於2024年間接獲檢舉，指黃紹庭疑似浮報助理費，並於同年9月26日上午7時兵分多路展開搜索。不過就在行動前夕，疑似消息走漏，黃紹庭拉著行李搭機前往中國廈門，隨後神隱約30小時，期間自錄影片對外喊冤，稱「自己是清白的」。

同年9月29日下午2時許，黃紹庭搭機返抵高雄小港機場，隨即遭市調處帶回偵訊，複訊後向法院聲押禁見。

案件審理期間，黃紹庭對相關指控全數坦承，並繳回犯罪所得1455萬元。高雄地方法院一審認定其行為已構成利用職務詐取財物罪，判處有期徒刑2年、緩刑5年，褫奪公權5年，並須繳交公庫150萬元。

檢方不服一審結果提起上訴，高分院今日宣判二審，刑度仍維持有期徒刑2年、緩刑5年，但將繳交公庫金額提高至200萬元，另須接受法治教育7場次，全案仍可依法上訴。

針對判決結果，高雄市國民黨部表示，尊重司法判決，後續將依黨內相關規定辦理。

