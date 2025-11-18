涉詐領助理費356萬 桃園市議員游吾和父女等9人起訴

〔記者余瑞仁／桃園報導〕民進黨籍桃園市議員游吾和涉嫌虛報、浮報議員助理費，經桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦蒐證多時，今年8月4日兵分3路搜索游的住家、辦公室等3處，約談游吾和及其次女、3女與另多名助理等人到案，查出游父女3人涉嫌2014年起至今年3月間虛報、浮報詐領補助費，游吾和及次女當日被檢察官聲請羈押獲准，檢方今(18)日依貪污治罪條例等罪嫌將游吾和父女3人與另6名被告提起公訴，聲請沒入犯罪所得356萬餘元。

起訴指出，游吾和父女3人涉嫌犯罪模式有二，其一為虛偽申報人頭助理詐領助理補助費，由未擔任議員公費助理的3名均由游姓的男女配合提供身分證件、銀行帳戶存摺、印章，供盈吳和次女製作內容不實的「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件後，向桃園市議會虛偽申報為公費助理，待薪資款項匯入帳戶後，經游吾和指示次女全數領出，並由3女保管該費用，用以支付服務處各項開銷及被告游吾和私人花費。另，游的3女於2023年6月至7月間並未從事議員助理，亦以虛報方式詐領助理補助費。

其二為以低薪高報方式浮報補助費，游吾和聘任鄭姓、林姓、游姓3人為公費助理，卻讓3人交出帳戶存摺、印章給其次女保管，再依游吾和指示製作內容不實「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」，向桃園市議會申報助理補助費，待薪資款項匯入帳戶後，再將薪資全數領出，除支付3名公費助理薪資，所剩溢領之助理補助費則用以支付其他私聘助理薪資。

案經肅貪組檢察官黃榮加指揮桃園市調查處追查蒐證，今年8月4日向桃園地院聲請搜索票，兵分3路前往游的住處、辦公室等3處所執行搜索，同時通知游吾和及其次女、3女，及另6名被告、3名證人到案，檢察官複訊後認游吾和與次女涉犯公務員利用職務詐取財物等罪嫌疑重大，且有串證、滅證及逃亡之虞，向桃園地院聲請羈押獲准，另7人分別以3至10萬元不等金額交保候傳。

