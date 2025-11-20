涉詐領助理費A走1455萬！桃園市前議員吳宗憲被起訴

桃園地檢署今日偵結前市議員吳宗憲詐領助理費案。66歲的吳宗憲自2002年至2022年間，歷任桃園縣議會第15至17屆議員及桃園市議會第1、2屆議員，任期橫跨20年。

檢方查出，吳宗憲明知助理補助費並非議員個人薪資或補貼，卻與51歲范姜姓女助理共謀，透過人頭掛名方式虛報助理名單。

根據起訴書，吳宗憲指示范姜製作不實「聘書」及「遴聘異動表」，將前女友兼3子母親的歐陽姓女子、開設中藥房的羅姓夫婦、其父的彭姓女看護、合夥投資的葉姓舊識，以及友人張女、劉男等7人申報為公費助理。這些人頭助理配合提供身分證件與銀行帳戶，實際上並未從事議員助理工作。

桃園地檢署肅貪專組檢察官范玟茵指揮法務部調查局台北市調查處深入追查金流，發現詐領的1455萬6351元全數進入吳宗憲口袋。這筆鉅款被用於支付子女贍養費、投入股票交割帳戶，以及服務處日常開銷。

今年7月22日起，檢調持法院核發搜索票執行搜索11處，傳訊相關人員確認詐領事證。吳宗憲遭羈押後，涉案人員雖承認犯行並已繳回不法所得，但檢方認為其行為嚴重損害議會制度的正確性與廉潔。

檢方今日依貪污治罪條例公務員利用職務機會詐取財物及刑法使公務員登載不實等罪嫌，將吳宗憲、范姜及7名人頭助理共8人起訴，並向法院聲請沒收已繳回的犯罪所得1455萬6351元。

值得注意的是，吳宗憲先前已因賄選案被判刑2年、緩刑5年定讞，如今又捲入詐領案，司法追訴持續進行中。

