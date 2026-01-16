涉詐領助領費遭收押！江熊一楓仍參選到底 彰化黨部壓線登記

民進黨前彰化縣議員江熊一楓。（翻攝北斗鎮長參選人-江熊一楓臉書粉專）

民進黨前彰化縣議員江熊一楓，為前立委江昭儀之妻，曾3度連任，不過日前卻因涉嫌詐領助理費，因涉嫌重大遭檢方聲押，去年12月24日法院裁准羈押禁見。江熊一楓遭調查前勤走地方，有意再戰年底九合一地方選舉，今（16日）為民進黨彰化黨部參選登記截止日，江熊一楓人雖在看守所，但還是委託人到黨部領表登記、參選到底。

江熊一楓曾在彰化縣議員第七選舉區（北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉、埤頭鄉）締造3連霸，直到2022年落馬，江熊隔年被黨內徵召投入北斗鎮長補選仍失利，今年她有意再戰同選區縣議員，不過因涉及詐領助理費遭收押，成為選情變數。

民進黨彰化黨部參選登記今（16日）截止，人還在看守所的江熊一楓參選到底，先生江昭儀今現身協助登記參選，不過，據《ETtoday新聞雲》報導，登記領表為一式兩份，上面的簽名字跡卻有明顯差異，將由執委會討論是否為有效登記。

江熊一楓於去年12月24日遭檢調搜索，她雖堅稱清白，偵訊後仍遭檢方以涉嫌重大且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見並獲准，江熊一楓遭收押消息在今年1月曝光，當時彰化地檢署證實，江熊一楓於議員任內涉及申領助理費違法，檢方已進入收網階段。





