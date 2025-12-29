涉詐領勞工體檢補助款122萬 臺安前院長起訴
〔記者王定傳／台北報導〕臺安醫院10年多前將體檢業務外包，不能辦特殊體檢項目，卻被查出涉利用外包給紘瑞、紘昇公司成立的臺安診所，進行特殊體檢，還向職安署及勞保局申請補助款，涉詐領122萬元；台北地檢署今依詐欺等罪嫌起訴時任院長黃暉庭、營運中心主任孟令妤等4人。
檢調調查，2011年間，黃暉庭涉指示孟令妤將該院的「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，外包給紘瑞、紘昇公司成立的臺安診所，根據勞動部認定，不能承辦「勞工保險預防職業病健康檢查」等特殊體檢項目，卻涉利用臺安診所充作臺安醫院辦理巡迴體檢業務的補檢場地，安排多家企業勞工至臺安診所實施巡迴體檢的補檢及特殊體檢。
檢方查出，臺安診所辦理企業勞工特殊體檢後，利用臺安醫院名義登入「全國勞工健康檢查資料庫登錄平臺HCD」，申報請領「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，總計詐領金額約122萬多元。
檢調2021年間發動搜索，訊後諭知黃暉庭80萬元交保、孟令妤60萬交保，紘瑞負責人張嘉驊20萬交保、紘昇負責人游珮瑜40萬交保，今日則將4人起訴。
此外，檢調當時還查出案外案，已退休的中央研究院前人事室科長張惠玲，任內涉收受游珮瑜賄賂80萬元，並接受招待總值7萬多元的健檢，協助游女以臺安醫院名義取得中研院團體健檢合約；一、二、三審均依貪污罪將張女判刑3年6月確定。
