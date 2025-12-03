涉詐騙吸金！聖石金業擁法拉利、勞斯萊斯6千萬豪車 董娘500萬交保發聲：惡意毀謗

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

黃金交易公司「聖石金業」日前遭爆以吸引顧客投資黃金的手法詐騙，引發外界熱議。北檢前（1）日指揮刑事局針對全台超過50個據點進行搜索，並將董事長邱嬿妤和30多位幹部拘提到案，同時查扣名下不法所得高達10億新台幣，其中包含了3台奢華車款法拉利812、法拉利F12及勞斯萊斯wraith，價值超過6千萬新台幣。北檢複訊後，今晨諭令邱嬿妤以500萬元交保，限制出境出海並配戴電子腳鐐。

聖石金業董事長邱嬿妤（圖左）複訊後以500萬元交保，而公司旗下3台價值超過6千萬的豪車遭到查扣。（圖／聖石金業臉書、unsplash示意圖）

據了解，聖石金業在全台大推黃金買賣投資契約，主打高額購買可享折扣，吸引不少人上門，但有民眾向刑事局檢舉，指滿約後卻無法拿回，懷疑被詐騙，北檢指揮偵辦後，於1日發動大規模搜索行動，經複訊後，邱嬿妤因涉犯《銀行法》重罪，今晨以500萬元交保，同時限制出境、出海，並要求佩戴電子腳鐐。此外，她的丈夫蔡承翰以500萬交保，執行長及幹部共3人分別以200萬元、100萬元不等金額交保，均限制出境出海。

根據「ETtoday」報導，聖石金業名下三台豪車因遭檢警認為與黃金契約收益有關，因此遭法院裁定查扣。消息人士透露，邱嬿妤個性大方，公司幹部只要公務上有需求都可以使用那些豪車，若有員工結婚也會出動這些車款現身撐場。

對此，聖石金業發聲明表示，其投資黃金的一切程序皆合法、透明，而部分媒體報導中所謂的「抽傭50%」說法亦是不實的指控，屬於「惡意中傷毀謗」，強調公司保留追究法律責任的權利。據悉，邱嬿妤應訊時也聲稱，公司金流管理嚴格，絕不可能違約，也從未以任何話術欺騙民眾，不出金應是特定業務的個人行為，公司目前還未找出問題對象。



