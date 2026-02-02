涉詐1350億、販毒11噸 緬北「白家」4嫌遭中國處決

白家在緬北地區掌控多個園區，進行大規模電信網路詐騙，如今遭判處死刑。（翻攝天津市公安局）

緬北「白家」犯罪集團長期在果敢地區經營電信詐騙、販毒及暴力犯罪，涉嫌海撈人民幣290餘億元（約新台幣1350億元）並販毒11噸，其中四名主要成員近日遭中國執行死刑，這是繼「明家」犯罪集團之後，再度有跨境電信詐騙集團成員在中國被處決。

根據新華社報導，白家犯罪集團主要成員白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，因涉嫌組織電信詐騙、販毒、綁架、故意殺人及開設賭場等多項重罪，遭中國法院依法判處死刑。其中，白所成已因病去世。

白家長期盤據緬北地區，掌控多個園區並提供武裝保護，針對中國公民實施大規模電信網路詐騙。據統計，該集團涉案資金高達人民幣290餘億元（約新台幣1350億元），並造成至少6名中國公民死亡、多人受傷。此外，白應蒼更涉嫌製造及販售約11噸的甲基苯丙胺（冰毒）。

白應蒼曾於官媒央視訪問中狂言：「白家在果敢綜合實力絕對排第一，不管劉家（四大家族之一）多有錢、魏家（四大家族之一）多有權，我們白家在政、軍這兩界都是最大的，很多部門要請示也只會找我們。」他自承家族勢力龐大，詐騙園區主要由子女管理，並於幕後操控整個犯罪網絡。

回顧案件進程，中國公安部於2023年12月10日對白所成、魏懷仁、劉正祥等10名緬北果敢電詐集團頭目發布懸賞通緝；2024年1月，多名嫌疑人被押解回中國受審。

2025年11月3日，深圳中院一審判處白應蒼等5人死刑，雖經上訴，最終仍遭高院駁回並報請最高人民法院核准。最高法院裁定，白應蒼等人犯罪情節特別嚴重、社會危害極大，依法核准死刑執行。

此次是繼明家案後，再度有跨境電詐集團成員遭中國處決，被視為對海外電詐及組織性暴力犯罪的強力震懾，凸顯中國打擊跨境犯罪的決心。

