涉詐1500萬助理費拚無罪！綠委林岱樺霸氣：一審辯論終結前放棄出境出海

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林岱樺出庭時曾說，要用生命捍衛自己的清白。資料照。施書瑜攝



民進黨立委林岱樺涉詐近1500萬助理費，去（2025）年被起訴貪污罪，全案正在高雄地院纏訟，其限制出境出海之禁令即將屆滿。檢方主張繼續境管，林岱樺及辯護人則表明，願在一審辯結前捨棄出境出海的自由權。合議庭審酌，固然有4助理坦承起訴事實，但林是否共謀詐領仍待審理釐清，考量本案罪名為7年以上重罪，林曾赴海外留學擁有國外生活能力，因而裁定自6/21延長境管8月。可抗告。

高雄地檢署查出，林岱樺自2011年起利用表哥駱和明（已故）及大弟媳王麗翎當人頭詐領立院助理費共1473萬餘元，她另利用二弟林岱融及助理名義詐領加班費22萬餘元，涉貪金額高達1496萬4639元。檢方共起訴林岱樺及助理等9人，其中有4人自白並繳回犯罪所得，獲檢方建請減刑；駱和明、林岱樺父親林三郎過世獲不起訴。

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檢方也查出，有林岱樺「地下總幹事」封號的通法寺住持釋煌智（俗名洪正威）投入千萬現金，冒用3名道友名義成立「財團法人林三郎覺教基金會」，而林岱會參選高雄市長的27名競選戰隊，竟寄生在以弘法為名的基金會，釋煌智涉嫌挪用591萬4432元，遭檢方依公益侵占等罪起訴。

林岱樺多年前在臉書上PO出她與釋煌智（著袈裟者）出席抗爭的合照。資料照。翻攝自林岱樺FB

檢方偵查時命林岱樺限制出境出海，全案起訴後，法院於去年10月20日加碼諭知林岱樺境管8月，期限將在今（2026）年6月20日屆滿。

合議庭請檢察官、林岱樺和辯護人陳述意見，林岱樺和辯護人都表明，她向來秉持尊重司法調查、審判的態度，坦蕩面對刑事訴訟程序各項配合事項辦理，迄今始終如一，願意在第一審辯論終結前，捨棄出境、出海的自由權利，全力配合審判的必要措施，讓本案早日水落石出，至於要不要延長則尊重法院裁定。

檢方強調，綜合考量本案訴訟的進行程度，認為仍有限制出境出海的原因和必要性，建請法院延長境管。

合議庭認為，涉案的公費助理周忠信、林弘文、連亞溱及黃志強均坦承有檢察官起訴的事實，至於她是否和黃麗雪（服務處助理兼會計）或公費助理共同詐領助理費，有待法院逐項審理釐清。不過，考量檢察官起訴的罪名為利用職務詐欺取財罪，為7年以上有期徒刑之重罪，而林岱樺曾到國外留學，有能力在國外生活，認為境管原因仍然存在。

合議庭審酌檢辯意見後，認為為了確保後許審判程序的進行，仍有繼續限制她出境出海的必要性，因而裁定她自6/21起延長限制出境出海8月。可抗告。

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