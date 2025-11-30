涉詐59億！知名女星前夫資產遭拍賣 「1櫃子雪茄」5597萬售出

中國女星王麗坤的老公涉及鉅額詐騙案。圖／翻攝自搜狐網

中國知名女演員王麗坤曾經出演《五號特工組》、《血色迷霧》、《青盲》與《婚巢》等知名戲劇，2019年時她突然跟一名神秘富豪老公詹浩禮登記結婚，婚後詹浩禮長期打著王麗坤老公的名號活躍於社交圈。不過，2023年詹浩禮涉嫌詐騙遭公安拘捕，金額竟高達13.9億人民幣。

王麗坤富豪老公涉詐！金額高達59億

綜合陸媒報導，2022年詹浩禮涉入鉅額詐騙案、2023年被捕，當時王麗坤工作室就稱「女星遵紀守法，不涉及任何違法行為」，並表示已經在跟對方母親商討離婚事宜。2024年8月案件開庭審理，詹浩禮被控詐欺罪、賄賂罪，案件涉及數百名受害者，金額高達13.9億人民幣（換算約新台幣59億元）。

詹浩禮的雪茄櫃以1320萬人民幣拍出。圖／翻攝自微博

近日北京市公安局東城分局透過拍賣平台，對一批涉案資產進行公開處理，經證實這批拍賣品跟詹浩禮有關，包含9輛豪車、奢侈名牌包、茅台酒及金條等，目前已全部拍出。本次拍賣中，單輛勞斯萊斯以500萬人民幣（換算約新台幣2120萬元）成交，愛馬仕鉑金包溢價超一倍，以33.5萬人民幣（換算約新台幣142萬元）成交；151根疑似金條以653.2萬人民幣（換算約新台幣2692萬元）拍出；雪茄櫃包含2032支雪茄以1千320萬人民幣（換算約新台幣5千597萬元）拍出。

值得注意的是，拍賣是由「公安送拍」而非司法管道進行，旨在防止資產貶值，受害者透露，這是經過多次申請促成的程序。競買公告指出，拍賣品不支援現場看樣，成交後不退不換。買受人除成交價外，還需負擔合計6%的服務費。目前該案尚未判決，受害者正密切關注拍賣款項後續流向。

詹浩禮遭爆勾搭女星 拿贓款嫖娼

值得一提的是，詹浩禮因為詐騙案遭到檢警調查，結果意外扯出詹浩禮在跟王麗坤結婚前，曾勾搭過多位女明星，其中包含女星賈青、趙韓櫻子，詹浩禮還分別轉給兩人120萬人民幣（換算約新台幣508萬元）鉅款，原因為何並不清楚。

另外，有爆料指出，詹浩禮靠詐騙賺錢之餘，還拿贓款嫖娼，專門找演藝圈的小明星，每次消費最低1萬人民幣（換算約新台幣4.2萬元）、最高10萬人民幣（換算約新台幣42萬元）。知情者透露，由於王麗坤、詹浩禮兩人長期分居，詹浩禮才管不住下半身。不過，如今王麗坤已經和詹浩禮離婚，她對前夫的這些違法犯罪行為並不知情。



