涉詐59億！知名女星前夫資產遭拍賣 「1櫃子雪茄」5597萬售出
中國知名女演員王麗坤曾經出演《五號特工組》、《血色迷霧》、《青盲》與《婚巢》等知名戲劇，2019年時她突然跟一名神秘富豪老公詹浩禮登記結婚，婚後詹浩禮長期打著王麗坤老公的名號活躍於社交圈。不過，2023年詹浩禮涉嫌詐騙遭公安拘捕，金額竟高達13.9億人民幣。
王麗坤富豪老公涉詐！金額高達59億
綜合陸媒報導，2022年詹浩禮涉入鉅額詐騙案、2023年被捕，當時王麗坤工作室就稱「女星遵紀守法，不涉及任何違法行為」，並表示已經在跟對方母親商討離婚事宜。2024年8月案件開庭審理，詹浩禮被控詐欺罪、賄賂罪，案件涉及數百名受害者，金額高達13.9億人民幣（換算約新台幣59億元）。
近日北京市公安局東城分局透過拍賣平台，對一批涉案資產進行公開處理，經證實這批拍賣品跟詹浩禮有關，包含9輛豪車、奢侈名牌包、茅台酒及金條等，目前已全部拍出。本次拍賣中，單輛勞斯萊斯以500萬人民幣（換算約新台幣2120萬元）成交，愛馬仕鉑金包溢價超一倍，以33.5萬人民幣（換算約新台幣142萬元）成交；151根疑似金條以653.2萬人民幣（換算約新台幣2692萬元）拍出；雪茄櫃包含2032支雪茄以1千320萬人民幣（換算約新台幣5千597萬元）拍出。
值得注意的是，拍賣是由「公安送拍」而非司法管道進行，旨在防止資產貶值，受害者透露，這是經過多次申請促成的程序。競買公告指出，拍賣品不支援現場看樣，成交後不退不換。買受人除成交價外，還需負擔合計6%的服務費。目前該案尚未判決，受害者正密切關注拍賣款項後續流向。
詹浩禮遭爆勾搭女星 拿贓款嫖娼
值得一提的是，詹浩禮因為詐騙案遭到檢警調查，結果意外扯出詹浩禮在跟王麗坤結婚前，曾勾搭過多位女明星，其中包含女星賈青、趙韓櫻子，詹浩禮還分別轉給兩人120萬人民幣（換算約新台幣508萬元）鉅款，原因為何並不清楚。
另外，有爆料指出，詹浩禮靠詐騙賺錢之餘，還拿贓款嫖娼，專門找演藝圈的小明星，每次消費最低1萬人民幣（換算約新台幣4.2萬元）、最高10萬人民幣（換算約新台幣42萬元）。知情者透露，由於王麗坤、詹浩禮兩人長期分居，詹浩禮才管不住下半身。不過，如今王麗坤已經和詹浩禮離婚，她對前夫的這些違法犯罪行為並不知情。
更多鏡報報導
「奶精+澱粉」做成假奶粉！價差44倍 黑心業者狂薛2756萬
不滿岳家…男性侵殺死小姨子！還出席葬禮「照顧外甥」
比熊犬難產！繁殖業者剖腹取崽「扔路邊等死」 腸子外露畫面曝光
其他人也在看
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 5 小時前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 10 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了
吳姍儒今（28日）與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21自由時報 ・ 1 天前
林志玲迎51歲生日長這樣！被兒捧臉喊「媽媽卡哇伊」瞬間融化她的心
女星林志玲被封為「台灣第一名模」，嫁給小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）後育有一子，昨（29日）她迎來51歲生日，不過保養極佳的她，完全看不出真實歲數，而林志玲先前受訪時，也大方分享投入家庭後的轉變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯世紀婚禮！ 邱澤悄悄在耳邊29字浪漫告白
許瑋甯、邱澤28日晚間在文華東方舉辦婚禮，約邀請430位賓客，婚禮風格走簡約純白風。結婚4年，如今終於迎來婚宴，邱澤坦言內心覺得夢幻無比，剛剛走出來接受媒體採訪時，還特別在許瑋甯耳邊說了一段話，深情令人動容。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」 男星悲慟證實
憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」中時新聞網 ・ 23 小時前
陳美鳳曾跟邱澤傳緋聞！ 現身婚禮：媽媽都在笑
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。陳美鳳跟邱澤的媽媽是好友，因為交情太好還被傳過緋聞。她今天穿著一身白色套狀現身，被問到包了多少，她表示，「心意心意啦！」被問到包包多少錢，「沒有多少啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
被邱澤誓詞感動！陳怡蓉濕了眼眶轉頭找9年老公 見「這一幕」：算了
結婚4年的藝人邱澤、許瑋甯28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，賓客超過400人，邱澤的誓詞更感動不少來賓，不僅女星陳意涵聽到落淚，嫁給醫生的女星陳怡蓉也紅了眼眶，但就在陳怡蓉轉身想跟丈夫分享感動時，眼前一幕卻讓她無奈吐槽老公「算了，下輩子經過我身邊你繼續往前走好了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前