涉誆投資醫美儀器租賃吸金 假醫美董娘獲利1.38億

刑事局偵六大隊第六隊隊長詹明佳說明，「本案巧姓主嫌對外積極塑造事業成功形象，聯合其他共犯，對外以年化投資報酬率18%至300%不等之假投資合約吸取鉅額資金，實際上未將資金投入儀器購買，也未和醫療單位及醫美診所簽下租賃合約，全案總計吸金不法利得達1億3800萬餘元。」

警方表示，主嫌塑造事業成功醫美企業家形象，宣稱經營美體美容公司，並誆稱已與多家知名醫美診所或大型醫療院所，簽訂醫美儀器租賃合約，包括鳳凰電波、達文西手臂等高價設備。

廣告 廣告

嫌犯招攬合資購買儀器出租，保證穩定收取租金，還有額外獎金，誘使投資人投入資金，再謊稱已完成設備採購及簽約合作，實際沒有任何實質營運，最後因吸金速度不及支應高額支出，嫌犯捲款失聯。

警方陸續逮捕相關嫌犯，訊後依《詐欺法》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

※未經判決確定，應推定為無罪

更多公視新聞網報導

雞蛋溯源噴印制度2022年上路 供辨識牧場及飼養方式

涉走私中國醫美儀器廉售 警逮捕犯罪集團12人

