涉誘國軍拍效忠中共影片！中天主播林宸佑火速羈押 陳智菡：記者能掌握什麼國家機密？

中天主播林宸佑涉國安案件，遭法院裁定羈押禁見。（翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）

橋頭地檢署偵辦國安案件，懷疑中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國安法》，16日帶回偵辦，稍早法院裁定收押禁見。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（17日）在臉書發文質疑，「一位新聞記者手上能掌握什麼國家機密？」

據本刊獨家掌握，橋頭地檢署偵辦國安案件，連月來指揮調查局布線、監埋伏並監控，懷疑林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨指揮調查局大舉搜索林宸佑等人住所，加上已有人已和盤供出案情，稍早法院已裁定將林宸佑收押禁見，，其他退役軍人等共犯還在開庭中。

對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡稍早在臉書發文質疑，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反#國安法，在一天內被羈押禁見？」文章一曝光，隨即掀起大票網友討論。

事實上，消息一曝光，中天新聞也於第一時間做出回應，指針對記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

