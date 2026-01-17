涉誘國軍拍效忠中共影片！中天主播林宸佑火速羈押 陳智菡：記者能掌握什麼國家機密？
橋頭地檢署偵辦國安案件，懷疑中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國安法》，16日帶回偵辦，稍早法院裁定收押禁見。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（17日）在臉書發文質疑，「一位新聞記者手上能掌握什麼國家機密？」
據本刊獨家掌握，橋頭地檢署偵辦國安案件，連月來指揮調查局布線、監埋伏並監控，懷疑林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨指揮調查局大舉搜索林宸佑等人住所，加上已有人已和盤供出案情，稍早法院已裁定將林宸佑收押禁見，，其他退役軍人等共犯還在開庭中。
對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡稍早在臉書發文質疑，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反#國安法，在一天內被羈押禁見？」文章一曝光，隨即掀起大票網友討論。
事實上，消息一曝光，中天新聞也於第一時間做出回應，指針對記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」
★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多鏡週刊報導
當家主播林宸佑疑涉《國安法》遭羈押禁見 中天新聞回應了
被爆當小三「專挑閨密男友、貴婦老公」 趙文安不忍開告！公開五桐號搭訕男真實身分
獨家／利誘國軍自拍效忠中共影片 中天主播林宸佑遭收押原因曝光
其他人也在看
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 31
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 23 小時前 ・ 5
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 1 天前 ・ 15
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
夫妻吵架「寫悔過書」求和？寇乃馨踩黃國倫地雷下場曝
演藝圈夫妻檔寇乃馨、黃國倫近年跨入短影音領域，不時透過影片分享近20年的夫妻之道。日前兩人就被問到吵架求和的方法，寇乃馨直言會請對方寫「悔過書」，黃國倫則自爆第一次寫悔過書的經驗，寇乃馨還補充：「黃國倫寫的情書都沒有悔過書多。」中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 5
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 15
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 19
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃
香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 8
《綜藝大集合》爆回收來賓紅包！要胡瓜自掏腰包來補？親友心疼：被民視羞辱太久
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導綜藝大哥胡瓜與民視的合約爭議再掀話題。胡瓜近來證實，自己目前與《綜藝大集合》並未簽訂正式合約，改採「做一集、領一集」...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 1 天前 ・ 21
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 13
蔡依林演唱會後台花絮釋出！Mommy穿搭細節是Bvlgari這幾款
誰也還沒從Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會走出來？身為寶格麗Bvlgari品牌代言人，Mommy分享配戴珠寶的幕後花絮照——從展現自信與賦權力量的時髦B.zero1 ，再到象徵蛻變、女王氣場的Sermarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言