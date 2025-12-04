涉論文抄襲形象崩壞！甜美女星消失幕前「臉蛋全變」 網驚：以為中國人

娛樂中心／綜合報導

40歲韓國女星洪真英5年前因論文抄襲形象一落千丈。（圖／翻攝自洪真英IG）

南韓女星洪真英擁有甜美外型及一副好歌喉，深受眾多粉絲喜愛，不料2020年卻爆出論文抄襲爭議，良好形象重挫，她也因此一度消失螢光幕。洪真英3日在IG曬出近距離自拍照，發文分享近況，沒想到照片一出讓韓網全認不出，驚喊：「還以為是中國演員。」

洪真英自拍照被質疑再度「變臉」。（圖／翻攝自洪真英IG）

洪真英身穿黑色高領上衣，頂著一頭波浪捲長髮及精緻妝容，乾淨底妝及霧面紅唇使她的五官看起來非常立體、高級，而洪真英更以側面角度自拍，讓她的高挺鼻樑及豐厚唇形更加亮眼，整體宛如洋娃娃般。然而，洪真英近況曝光卻讓眾多網友一時認不出，質疑她臉部再度進化。

韓媒震驚表示認不出。（圖／翻攝自洪真英IG）

事實上，洪真英從不避諱談論整形話題，過去她也在節目上承認自己的動過眼睛及鼻子，「在出道前，我在整形醫院整容了兩個部位，鼻子經過兩次整形，眼睛整過一次，一共整過3次。」並大方公開學生時期的照片。如今臉蛋再次升級，自然引起網友熱烈討論。

