涉謀殺分居配偶 大熊湖日裔男被捕

南加州內陸聖伯納汀諾縣一78歲日裔男，近日企圖謀殺分居配偶遭警方逮捕，保釋金為130萬美元。

據KTLA電視台報導，聖伯納汀諾縣警局大熊湖分局表示，11月3日上午7時，警方接獲報案稱，北Mound街1100號街區傳出槍聲。報案人為鄰居，指一男子正在分居配偶的住宅外開槍。警方到場後，確認槍手身分為大熊湖市居民酒井民雄（ Tamio Sakai）。

警方稱，警員發現該男子時，他站在自己的車旁，警方立即將其拘捕。調查人員表示，在他車內發現槍械，並確認槍枝曾用於射擊，初步認定他曾朝分居配偶的方向連開多槍。

警方指出，受害者身分尚未公開，並未被子彈擊中，事件中沒人受傷。

嫌犯酒井民雄涉「企圖謀殺」罪被逮捕，並送往西谷拘留中心，保釋金為130萬美元。警方尚未公布槍擊動機。

聖伯納汀諾縣警局辦公室呼籲，若民眾掌握該案線索，可致電大熊湖分局909-866-0100。希望匿名者可撥WeTip熱線800-78-CRIME，或上網 www.wetip.com提供訊息。

