涉謝侑芯命案「保釋明天屆滿」 黃明志臉書發：誤解就誤解

捲入台灣網紅謝侑芯命案的黃明志，面臨事業全面停擺的窘境，在保釋期即在明天（26日）屆滿前，他今天凌晨在臉書發新歌《誤解就誤解》，言外之意為何引來大量討論。

黃明志25日凌晨在臉書發表新歌。 （圖／翻攝黃明志臉書）

今日凌晨3點1分，黃明志突然在社群平台發布新創作《誤解就誤解》，以音樂形式回應近期風波。這首歌詞直白的作品短時間內獲得近6千名粉絲按讚支持，歌中他唱道：「誤解的就誤解／討厭的就討厭／汙衊的就汙衊」，並指控「有人隨便亂截／為了流量散播謠言」，展現出他面對外界批評的態度。

而據馬來西亞媒體報導，明天就是黃明志保釋期滿的關鍵日，如果沒有新證據，就可以繼續保持保釋狀態，但仍需配合後續調查。目前案件仍在等待死者驗屍報告的結果，黃明志表示可能「還要等好幾個月才有結果」。

