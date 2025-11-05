涉謝侑芯命案！閨密謝薇安揭黃明志垃圾事「想花錢掩蓋」 遭百則檢舉怒了

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞驟逝，案件疑點重重，馬國警方日前將調查方向改為「謀殺案」，通緝當時也在案發現場的黃明志。黃明志失聯2日後，今（5）日凌晨在友人陪同下前往當地警局報到投案。與此同時，謝侑芯好友、網紅謝薇安也在昨（4）日深夜透過IG與Telegram發布「最終聲明」，強調自己第一時間全力尋人、飛往馬國追查真相，卻反遭網路暴力與大量惡意檢舉攻擊。

馬來西亞歌手黃明志（左）身陷「護理師女神」謝侑芯（右）命案。（圖／臉書、IG）

馬來西亞警方指出，謝侑芯的死亡現場涉及毒品與其他不明物質，案情發展轉向謀殺偵辦。由於黃明志當時疑似也在現場，警方隨即對他發布通緝。消息曝光後，2天未露面的黃明志一度傳出可能逃往泰國，但他於今日凌晨現身，前往當地警區總部主動配合調查。

就在外界關注黃明志動向時，謝薇安於昨日晚間在IG限時動態貼出長文，聲稱這是「最後一次發聲」。她表示，自得知謝侑芯失聯當晚起，便透過人脈動員協助搜尋，甚至花錢請人協助調查，「我其實當天也知道『那個人』就在現場了！還知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」

謝侑芯好友謝薇安IG怒控遭大量惡意的檢舉攻擊。（圖／翻攝自IG@missingvivian）

她透露，10月30日接獲好友身亡消息後，隔日便火速飛往馬來西亞。到當地後，她一邊協助轉發經紀人聲明，一邊持續與媒體及粉絲聯繫，開始接收到各種誇張消息，她接著透露，「我炮轟這個顛覆我三觀的人，然後我的帳號就開始，光一天，就超過百則檢舉⋯⋯」她氣憤表示，「我相信我做的事情，絕對超越了一個朋友可以做的，也超越只會用嘴巴說的。有種，拜託，你們也跟我一樣，馬上像我一樣直接飛馬來西亞，不要只會嘴X。」怒轟躲在鍵盤後面攻擊她的人。

