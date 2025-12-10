涉謝侑芯命案！黃明志「第3度延長保釋」到明年1/11 光頭憔悴近況流出

黃明志捲入謝侑芯命案，持續受馬來西亞警方調查。（翻攝黃明志IG）

馬來西亞藝人黃明志因涉入台灣網紅謝侑芯命案，持續受馬來西亞警方調查。當地警方今（10日）再度延長對他的口頭保釋至明年1月11日。這已是他第3次獲延長保釋，案件仍在以謀殺方向偵辦。

憔悴光頭照曝光！ 他近況怎麼了？

馬國金馬警區主任沙扎里助理總監證實，警方將延續黃明志的口頭保釋，期限延至2026年1月11日。根據《中國報》報導，黃明志今日下午3時45分在兩名男子陪同下，乘坐一輛黑色休旅車抵達吉隆坡金馬警區總部，辦理相關程序，停留約兩小時後，於下午5時46分離開。

黃明志上週在IG曬出自拍照，神情憔悴。（翻攝IG）

回顧案件，謝侑芯命案於10月22日下午1時40分許曝光，案發地點位於吉隆坡金三角一間酒店的客房。警方最初以猝死案件處理，但經調查後，已將案情改列《刑事法典》第302條（謀殺）偵辦。黃明志在案發當下與死者同處房內，11月5日凌晨主動投案，之後被警方延扣兩次後，改為口頭保釋外出。

目前黃明志已停工、配合調查，上週六他在IG罕見曬出近照，他頂著光頭自拍，神情憔悴，引發關注。

