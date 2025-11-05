涉謝侑芯謀殺案！黃明志將被延長扣留7天 律師：他目前很安全

馬來西亞歌手黃明志。（圖／翻攝自臉書／Namewee 黃明志）

台灣「護理系女神」網紅謝侑芯，日前赴馬來西亞工作，卻在吉隆坡高級飯店猝逝，馬來西亞警方4日宣布將案件由「猝死」改列為「謀殺案」偵辦，而涉案的黃明志也在今（5）日凌晨主動到吉隆坡金馬警區總部投案。對此，警方回應，今天會向法院申請，延長扣留黃明志7天以進行調查。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，今天一早就有3名男子和2名女子陪同黃明志前往金馬警區總部的門口，隨後1男1女並沒有逗留太久就離開，僅包括律師在內的2男1女跟著黃明志進入警局。

廣告 廣告

凌晨2時許，3人走出警局，拒絕回應記者提問，只有一名鄭姓男子表示自己是黃明志的代表律師，透露黃明志本人目前很安全。

金馬警區主任沙扎里助理總監今早受訪時證實，警方今天將向法院申請，依照謀殺罪嫌，延長扣留黃明志7天進行調查。沙扎里說到，黃明志的延押程序將直接在警區總部進行，這代表法官會親自前往警局總部，警方將當場向法官申請延扣令，以深入調查這起事件。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法

青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理

「裸體相擁照」被抓包！粿粿、王子吃定范姜1點不敢曝光 囂張同居3個月