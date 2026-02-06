涉讓廠商執行手術 衛生局罰中榮10萬元2醫師停業

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中榮總2醫師涉違法讓廠商執刀。台中市衛生局今天對於醫院督導不周，裁處新台幣10萬元罰鍰，處分涉案醫師楊孟寅與鄭文郁處停業一個月，後續依刑事判決結果，不排除加重懲處。

台中榮總爆出醫師違法讓廠商執行手術，台中地檢署昨天前往中榮等處搜索，並帶回2名涉案醫師偵辦，複訊後依違反醫師法罪嫌聲押，台中地院今天下午裁定，2名醫師各以100萬元交保。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，醫師個人涉及違反「醫師法」的刑事責任，依「行政罰法」刑先懲後原則，須待司法判決確定後才可裁處罰鍰。因醫師涉案情節重大，嚴重影響病人安全，醫院已要求涉案醫師停刀並移送考績會外。衛生局依「醫師法」規定，處分2名醫師停業一個月，期間禁止醫師進行任何看診及手術等醫療行為。

有關，醫院未盡管理督導之責，衛生局依違反「醫療法」規定裁罰醫院10萬元罰鍰，要求院方在期限內提出完整檢討報告及補救措施，並責成該院在司法調查期間，務必落實內部監控機制。（編輯：李亨山）1150206