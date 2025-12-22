涉谷由里SWAG首戰！預告聖誕夜開播 甜喊：想更靠近粉絲

擁有H級超兇上圍、IG追蹤數超過110萬的日本人氣女星涉谷由里（Shibuya Yuri）宣布加入成人直播平台SWAG，將於24日聖誕夜火辣首播，並從12月起每週三、六晚間10點固定開播，期待與粉絲們互動。

涉谷由里擁有火辣身材。（圖／SWAG提供）

涉谷由里近日加入成人直播平台SWAG。（圖／SWAG提供）

涉谷由里畢業於日本名校青山學院大學，擁有天使臉蛋、魔鬼身材的她出道後憑藉一系列話題影像在社群迅速爆紅，多次登上台灣論壇與媒體熱搜，被封為「甜系辣妹代表」，此次宣布加入SWAG，也被外界視為平台年末最受矚目的重量級卡司之一。

涉谷由里邀請粉絲到她的直播間互動。（圖／SWAG提供）

涉谷由里表示，一直以來都收到許多粉絲溫暖的留言，也常常思考是否能有一個更貼近彼此的互動空間，「SWAG 的邀請，正好回應了我想更靠近粉絲的心情。」她也特別錄製影片，用流利的中文邀請粉絲到她的直播間互動，並提前預告12月24日首次直播將準備特別版內容，「當天會有小小的驚喜，希望能和大家一起度過一個浪漫又美好的夜晚」。

