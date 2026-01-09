涉販售個資給車貸業者 3房仲1聲押2交保

〔記者王定傳／台北報導〕檢調在追查多起民眾個資外洩案時，溯源發現有房仲涉利用不明來源、含有國人個資的「小白機」程式，將裡面的特定個資，販售給車貸業者使用；台北地檢署昨指揮調查局資安站兵分7路搜索，約談3名房仲到案，訊後諭知房仲鄭仲廷、林士明各5萬元交保，曾有類似行為的房仲林聿暐依違反個人資料保護法且有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

據查，林聿暐多年前曾與前房仲温俊偉合作，以每次1萬2000元代價向温嫌購買小白機程式，再自行上網購買他人個資或至591租屋網蒐集個資後，以EXCEL輸入更新程式，隨後發送「people系統更新版」、「people系統購買版」廣告，給他認識或在591租屋網留下電話的房仲員。

檢警調查，若有人願意購買，林嫌就會與對方相約至咖啡店等地見面，收取費用後，把筆電交給温嫌灌錄程式，總計有9名房仲員購買，他每次收取費用從1萬5000元起至6萬5000元不等，獲利15萬餘元。

一審法院在2022年間判處温俊偉1年徒刑、林聿暐因認罪具悔意，判刑4月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並接受12小時的法治教育課程。

據了解，本案是檢調追查多起民眾個資外洩案時，溯源發現源頭來自於林聿暐等3名房仲，懷疑他們販售小白機中的個資給車貸業者使用，昨兵分7路發動搜索。

