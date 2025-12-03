涉販毒遭美判45年！友台宏國前總統特赦出獄 川普：他被拜登陰謀所害

編譯張渝萍／綜合報導

宏都拉斯大選周末如火如荼展開，美國總統川普動作也不少。

川普1日晚間正式特赦立場親台的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández），兌現他數日前做出的承諾，釋放這位曾被當局形容為「全球規模最大、最暴力的毒品販運陰謀之一」核心人物的前領導人。川普特赦他後還表示，經他查核，葉南德茲是「被拜登政府誣陷」。

相較川普自身因緊咬委內瑞拉總統馬杜洛與毒梟有關聯而受到大量質疑，他在宏國選舉期間特赦與販毒有關的葉南德茲，並信誓旦旦指耗時數年的調查都是拜登政府陰謀的舉動，特別引人關注。

川普1日晚間正式特赦宏都拉斯前總統葉南德茲，葉南德茲已出獄。（圖／翻攝自X平台 @KobeissiLetter）

川普與葉南德茲說法一致：被拜登陷害

《紐約時報》2日報導，川普在上周承諾將特赦葉南德茲，先前葉南德茲還寄給川普一封四頁的信，將自己描繪成拜登、賀錦麗政府「政治迫害」的受害者，並將自己的遭遇與川普相提並論。

川普長期的政治顧問史東（Roger J. Stone Jr.）在他的電台節目中表示，他在川普宣布特赦前的數小時，將這封日期為10月28日的信件寄給川普。但白宮一名官員表示，川普在上周五（11/28）宣布特赦前並未看過該信。該官員要求匿名，並說政府依慣例不會公開討論特赦事宜。

川普在周末與記者談論這項特赦計畫時，說法與葉南德茲在信中的描述相似，他表示：「宏都拉斯人民真的認為他是被陷害的，那是件可怕的事」。

川普說：「他是那個國家的總統，而他們基本上因為他是總統就說他是毒販。他們說那是拜登政府的陰謀，我研究一番後，同意他們的說法。」

葉南德茲是因犯下嚴重毒品犯罪遭判45年，美國官方針對他的調查甚至從川普第一任期之前數年就開始了。（圖／翻攝自X平台 @dadams7308）

葉南德茲已出獄

葉南德茲的律師2日表示，他的當事人已從西維吉尼亞州的一所聯邦監獄獲釋，白宮也確認特赦已生效。

川普2日在被一名記者問到此事時為特赦辯護，「那是拜登，可怕的獵巫行動。你知道，有很多宏都拉斯人民要求我那樣做，而我做了。我覺得非常好。如果你的國家裡有些毒販，而你是總統，不一定要把總統關45年。」

在特赦正式執行前，已引發軒然大波。因葉南德茲是因犯下嚴重毒品犯罪遭判刑，川普過去則喊著要剷除毒品、不斷以此施壓委內瑞拉總統馬杜洛的，因此川普這次特赦舉動似乎相當雙標。

川普雙標對待委內瑞拉？

為了打擊聲稱「來自委內瑞拉毒品」的現象，川普政府採取了一項高度爭議、甚至可能違法的做法，也就是在委內瑞拉周邊海域轟炸據稱由毒販駕駛、要將毒品運往美國的船隻。

同樣是運毒、販毒問題，川普對委內瑞拉總統馬杜洛態度就異常強硬，且不少指控被認為有待確認。（圖／翻攝自X平台@eleccionescolom）

事實上，在宣佈將特赦葉南德茲的另一篇社群貼文中，川普也在宏都拉斯選舉前不久表示，下任總統不應讓委國總統馬杜洛在該地區擁有更大控制力。

根據《紐時》報導，葉南德茲給川普的信，將先前外國領袖、說客及其他與川普互動者逐漸悟出的所有「成功取悅川普」的要素用好用滿，包括奉承、共同受迫害的敘述，以及訴諸川普自認是「正義的最終仲裁者」的形象。

葉南德茲稱呼川普為「閣下（your Excellency）」，這位去年因讓大量古柯鹼湧入美國而被判45年徒刑的前總統寫道：「先生，我從您身上獲得了力量。」

葉南德茲求情信用盡「取悅川普」要素

葉南德茲在信中繼續說：「您在遭受迫害與起訴的情況下，仍能重返那個偉大的職位，而這一切只因為您想讓自己的國家再次偉大。您所成就的是前所未有、真正具有歷史意義的。」

葉南德茲是在去年被定罪的，但導致他入獄的調查早在川普第一任期前的數年就已展開。美國緝毒局（DEA）與曼哈頓的聯邦檢察官沿著共犯鏈逐步向上調查，發現這是一個將大量古柯鹼從宏都拉斯運往美國的龐大陰謀。

然而，在信中，葉南德茲將此案描繪成由川普長期厭惡的機構「紐約南區檢察署檢察官辦公室」，以及拜登總統與賀錦利副總統主導的草率行動，還指控他的案件有「政治化」、「選擇性適用」的情況。而這種說法，與川普先前指控他身上背的四個刑事案件的說法如出一轍。以結果來看，也確實獲得川普的認可，並達到被特赦的效果。

