涉販「童顏不雅玩偶」 法國擬停SHEIN平台3個月

法國政府本週三向法院提出申請，要求暫停SHEIN在法國的營運長達3個月。（示意圖／翻攝自pixabay）





中國快時尚電商巨頭SHEIN，近期在法國面臨營運危機，法國政府本週三已向法院提出申請，要求暫停SHEIN在法國的營運長達3個月。此次法律行動導火線，是SHEIN被發現販售「酷似兒童外型」的性玩偶，以及多項在法國境內被列為禁運的武器商品，引發軒然大波。

針對SHEIN平台上出現兒童模樣性玩偶及指節銅套、斧頭等管制武器，法國已依據相關法律程序啟動調查與訴訟，預計將於本月26日的巴黎法院聽證會上，正式要求法官對SHEIN平台實施3個月的營運禁令。屆時，負責SHEIN歐洲業務的企業代表亦將被傳喚出庭，針對平台管理問題進行說明。

廣告 廣告

對此，SHEIN方面回應，已對相關違規賣家進行處罰，且暫停其在法國的平台營運，但其自有品牌的服裝商品並未全面下架。法國財政部長更嚴正警告，若平台未來再度出現此類違禁玩偶，法國不排除全面禁止SHEIN進入法國市場的措施。

除了因違規商品引發的風波，SHEIN長期以來採取的超低價策略，也持續引發法國業界的不滿。多位法國立法者指出，現行針對跨境小包的免關稅政策，使得SHEIN得以用極低的價格進行市場競爭，嚴重衝擊了法國本土快時尚品牌的經營，導致其面臨巨大的生存壓力。

法國法院預計將在未來數週內，公布SHEIN營運禁令申請判決結果，這不僅將決定SHEIN是否能恢復其在法國的平台營運，也將為法國政府未來對跨境電商平台的監管力道，劃定新的指導方針。

更多東森新聞報導

3高中生性侵女軍人後殺害！北韓下令立即處決

已花627億造艦 美國海軍腰斬星座級巡防艦計畫

印度女遭輪流性侵！和律師協商又被侵犯 急奔警局報案

