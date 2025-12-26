涉貪不法所得近800萬元！「小英男孩」鄭亦麟遭起訴 北檢1理由求刑14年

北檢（台北地檢署）偵辦台灣智慧電能股份有限公司前總經理、也是前綠推中心副執行長「小英男孩」鄭亦麟涉貪案，今（2025）年12月26日依貪污治罪條例、財產來源不明罪、洗錢等罪起訴；鄭亦麟因被檢方認定涉貪且不法所得有799萬4961元，檢方因其犯後態度不佳，向法院求刑共14年。

北檢指出，被告鄭亦麟擔任經濟部綠推中心副執行長高位，負責推動國家綠能之重要能源政策，本應恪遵電業法之法定「公平」、「公開」、「安全」原則，竟不顧電力之開發、供應及電業之經營，係攸關公共福祉之事務。

北檢表示，本件案發時台電公司在松湖地區調配電力已為蹇難，鄭亦麟竟利用其職務對台電公司之實質影響力，操控台電公司人員如線偶，視台電公司電力如私產，排除同時期松湖地區其他業者之新設或增設用電申請，使東煒公司得到台電公司准予核供用電申請，對電力申請之公平競爭及台電公司合理經營破壞甚鉅。

北檢進一步補充，鄭亦麟於偵查中雖稱承認收賄犯罪，卻又辯稱198萬元與其介入安康數據中心之用電申請無涉，空有認罪之名，毫無自白之實，「與否認犯罪無異」。北檢認定，鄭亦麟因犯後態度不佳而無悔意，建請就其所犯違背職務收受賄賂罪嫌，判處有期徒刑12年以上之刑期，與其所犯財產來源不明罪及洗錢罪，合併定應執行刑有期徒刑14年以上之刑期。

