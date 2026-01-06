涉貪二審判無罪高檢署將上訴 高虹安這樣說

▲新竹市長高虹安。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院逆轉貪污罪為無罪，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴，台灣高檢署昨天研議後，決定上訴三審。對此，高虹安表示，尊重，二審已判決貪污無罪，現在就是全力拼市政。

高虹安被控任立委期間虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙罪判7年4月，褫奪公權4年。上訴二審，台灣高等法院去年12月16日宣判，逆轉改依偽造文書罪，判6月徒刑、得易科罰金。她於12月18日復職，返回新竹市府上班。

廣告 廣告

高檢署認為，高虹安確實具有詐領犯意，且原判決在事實認定及法律適用上仍存違誤，判決結果違背法令；另，原同樣獲判無罪的前法務主任陳昱愷，依速審法第9條第1項第2、3款提出上訴的理由亦成立，因此一併提起上訴。

對此，高虹安今天則表示，尊重，二審已判決貪污無罪，現在就是全力拼市政。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

林宜瑾稱沒撤兩岸條例！徐巧芯質問：你助理有沒有把送案紀錄塗掉

傳林宜瑾提兩岸條例突撤案 楊智伃：賴清德看馬杜洛感到壓力了？

不滿2024總統大選名譽受損！金溥聰怒告邱毅等4人 他表態願致意