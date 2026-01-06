涉貪二審判無罪！高檢署提上訴 高虹安回應了

新竹市長高虹安對高檢署提上訴回應表示，尊重檢方目前全力拚市政。（圖：市府提供）

新竹市長高虹安被控立委任內虛報助理的酬金及加班費，一審被依貪汙罪判刑7年4月徒刑，二審大逆轉改判貪汙部分無罪，依使公務員登載不實罪判6月徒刑。高檢署昨天（5日）下午研議後決定上訴三審。高虹安今天回應，尊重檢方，二審已判決貪汙無罪，目前就是全力拚市政。

新竹市長高虹安二審改判後已經復職，高檢署在研議後決定上訴三審。各界都預期復職後的高虹安將全力爭取年底連任，新竹市也是藍白合指標區之一，但三審的官司是否會發回重審，讓選情增添不少變數。

民眾黨前新竹黨部主委、市議員李國璋表示，高檢署提出上訴並不意外，尊重檢方行使其職權，但希望司法就事論事，以本案本質公平審理，並對整個立院助理費生態做通盤考量。李國璋指出，高虹安復職後珍惜每一天，把所有精力都放在市政上，年底市長選舉目前不在考慮範圍，因為司法的進展是不可控的，現在只能以「關關難過關關過」的心情把事情做好。

據了解，高檢署上訴後，最高法院如維持二審見解，高虹安仍能參選下屆市長，但若最高法院發回更審改判貪汙罪定讞，高虹安將失去市長職務，也不得競選連任。依中選會規畫， 今年底縣市長選舉候選人登記時間為8月31日至9月4日，高虹安的官司能否在8月底前有結果，都對選情有所影響。

高檢署提上訴理由「本案確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，因此決定上訴」，陳昱愷有速審法第9條第1項第2、3款提起上訴的理由，一併提起上訴」。高虹安則強調，目前就是全力拚市政，尊重檢方上訴的職權。（彭清仁報導）

