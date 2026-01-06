涉貪二審大逆轉無罪！高檢署不服上訴 高虹安：尊重

針對台灣高檢署5日向最高法院提起上訴，新竹市長高虹安今日表示尊重，她現在就是全力拚市政。

針對台灣高檢署5日向最高法院提起上訴，高虹安今日表示尊重。（圖取自高虹安臉書）

高虹安被控於民國109年立委任內涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪汙治罪條例》判刑7年4月。二審台灣高等法院認定不構成貪汙，立院公費助理經費是「實質補助，彈性勻用」、是立委的補助費，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。

圖為台灣高檢署。（示意圖/資料照）

但台灣高檢署認為，高虹安5名被告確有詐領公款犯意，高院判決認事用法有違誤，以判決違背法令為由，5日向最高法院提起上訴。對此，高虹安今天（6日）回應表示尊重，強調二審已判決貪汙無罪，現在就是全力拚市政。

廣告 廣告

據《中時新聞網》今日報導，以最高法院目前實務運作，上訴後最快需要1年多才可能有最後結果，且就算撤銷判決發回，高院更審改判也要一段相當長的時間，高虹安應可順利將本屆新竹市長任期做滿。

延伸閱讀

賴瑞隆開噴韓國瑜慘了！56秒自嗨影片瘋傳 遭網全群嘲

外送員專法三讀 每筆訂單報酬保底45元隨最低工資調整

500元運動幣爽看比賽、買周邊！ 登記規則、使用說明一次看