涉貪判刑仍登記初選！陳怡君：助理費全用於公務 或有錯但罪不至死

議員陳怡君(白衣者)因涉詐領助理費遭判刑，晚間出席民進黨廉政會說明案情。(記者陳政宇攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台北市議員陳怡君因涉詐領助理費遭判刑7年10月，仍向民進黨台北市黨部登記參選連任。她今(4日)哽咽強調，其經費支出全數用於公務，包括為黨的活動宣傳，絕非貪污、罪不至死，盼民進黨不要放手；至於會否脫黨參選？陳直言，「當然選民依然會支持我，這4個字我不想從我的口中說出」。

不敢講「脫黨參選」

陳怡君今天晚間帶著大批憑證收據，出席民進黨廉政會。她會前受訪說明，自擔任議員以來，所有公務支出共一千多萬元，確實是支付在所有公務，今天是用誠意說服廉政會，「看我的臉就知道，我就是長得像民進黨的臉，我過去到現在一直都是民進黨寶寶。」

「希望民進黨別放手」

「希望民進黨不要放手！」陳怡君認為，無論黨的態度如何，她的情感與支持始終屬於民進黨；即便未來是否為黨員身分，她與其支持者依然會支持民進黨，這份情感不會違背。

陳怡君進一步說明，擔任民代期間長期承受巨大壓力，包括處理大同區大龍新城漏水壁癌、大直基泰房屋倒塌、以及夜店違規毒品案等，背後均有勢力施壓要她放手。陳透露，前兩年不斷遭受恐嚇威脅，曾四度報案並抓獲三次嫌犯，自己在壓力下堅持與民眾站在一起。

陳怡君直言，她不會貪這些錢，或許是有錯，但罪不至死，確實都花在公務。

對於若遭停權會否「脫黨參選」？陳怡君語帶保留說，「脫黨參選」這四個字她不敢講，也不想從口中說出，有選民鼓勵她即便未獲提名仍會支持，因為其服務不分政黨。她的支持情感度一直都屬於民進黨，她會繼續努力尋求大家的支持，也不會放棄。

