涉貪副所長背景起底！小兒子「槓記者」北檢上演全武行

炒作TDRT股票獲利高達4億7千萬元的「鮑魚達人」鍾文智，累計判刑30年5月定讞後竟棄保潛逃。調查局追查發現，鍾文智落跑前已買通台北市信義分局福德派出所協助偽造簽名紀錄，藉此規避定期報到規定。台北市調查處昨搜索約談18位官警到案說明，台北地檢署漏夜偵訊後，凌晨依貪汙罪命福德派出所副所長古志銘以30萬元交保。

台北地檢署。 （圖／翻攝畫面）

古志銘在凌晨交保離開時，現場爆發激烈衝突。古志銘的小兒子為阻擋媒體拍攝，伸手拍打記者相機，為了保護相機器材記者把對方手拉下，怎料卻爆發肢體衝突。古志銘見狀立即向前阻擋，並喝斥小兒子快點離去，場面火爆，法警也衝上前將雙方隔開，古志銘事後頻頻向媒體致歉，連說了兩次「不好意思」便搭車離去。

據了解，蔣姓記者的相機因被拍打掉落地板而造成燈光與部分零件毀損，蔣男決定報警處理，並前往醫院驗傷，後續正式提告妨害自由與毀損罪。

根據《聯合報》報導，知情人士指出，古志銘的小兒子是「頭痛人物」，連古男都拿他沒有辦法。古志銘背景不容小覷，姊夫是台北市中山分局高階警官。由於明年一月警界人事即將有異動，昨天傳出古男涉協助鍾文智偽造文書被檢調搜索，在警界引發議論。

