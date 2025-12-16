涉貪助理費結果大反轉！高院這動作早露端倪 高虹安可望回鍋市長職

高虹安。（圖／本刊資料照）

被停職的新竹市長高虹安因為涉貪助理費11萬餘元，於去年7月26日一審被判7年4月，褫奪公權4年。案經上訴以後，高虹安始終不認罪，更於今年9月30日在法庭上泣訴，自己曾是父母引以為傲的女兒，如今卻成貪汙犯，強調自己沒有貪汙，求法官判她無罪。高院在今日上午10時宣判，依公務員登載不實罪判高虹安6月；王郁文3月；黃惠玟4月；陳奐宇2月，均得易科罰金，除高虹安外，其餘被高均緩刑2年，被告不得上訴。

檢方指控，高虹安在任職立委期間浮報助理費以及加班費共62萬餘元，扣除實際支付的費用後，共詐得46萬餘元。並將這筆費用花在私用，其中包括餐飲、禮品、花藍、紅包、高鐵、計程車等交通、住宿、油資、裝潢費、冰箱、咖啡機、衛生紙等辦公室用品、文具、餐具等，甚至還有雙有皮貼、衛生棉等用品。

台北地院審理此案以後，認定高虹安確實有詐取11萬餘元，並於去年7月26日依照利用職務機會詐取財物罪重判高虹安7年4月。案經上訴以後，高虹安不認罪，並於今年9月30日高院開庭時表示自己沒有貪汙，更泣訴自曾是父母引以為傲的女兒，如今卻成了貪汙犯，希望法官可以判她無罪。

台灣高等法院歷經數月的審理以後，二審結果也終於在今日上午10點出爐，依公務員登載不實罪判高虹安6年有期徒刑，得易科罰金。至於外界最關注的貪汙部份則宣判無罪，高虹安也可望回歸新竹市長職務。過去高院在審理此案時，就曾因認為認為立法院組織法規定有違憲之虞而聲請釋憲，當時外界就推測高虹安的判決會在二審出現反轉，如今判決出爐，也證實了這些猜想。

