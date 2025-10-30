涉貪喊冤...林佳龍力挺林岱樺「不貪不取」 陳其邁：尊重

高雄市帳陳其邁出席受訪2025大海開吃活動前受訪。施書瑜攝



綠委林岱樺捲涉貪案遭檢調偵辦起訴，黨內氣氛微妙。外交部長林佳龍昨在臉書發文力挺，讚她「不貪不取、深耕基層」，林岱樺則強調「禁得起考驗」，並宣布將於11月1日造勢活動親自說明，呼籲「公開審判」。高雄市長陳其邁今（10/30）表示，尊重黨內民主機制與選對會協調。

民進黨高雄市立委林岱樺近日捲入檢調偵辦爭議，黨內氣氛微妙。民進黨派系「正國會」掌門人、外交部長林佳龍昨晚在臉書發文力挺，大讚林岱樺「擔任7屆立法委員，深耕基層、勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持」，並為她即將舉行的「高雄大岡山造勢活動」宣傳，呼籲支持者到場聲援，引發綠營支持者不滿。

廣告 廣告

面對外界關注，林岱樺隨後受訪表示，「我可以接受任何考驗，但請不要傷害岱樺的朋友們，台灣的力量禁不起一再的切割。」她表示，將於11月1日造勢現場親自公開說明檢調起訴案情，呼籲市民「公開審判」，相信真相終會還她清白。

林岱樺「我有信心，最後的事實會讓那些曾丟石頭的人羞愧放下。」，更喊出「台灣民主加油！」展現不退縮態度。

對於黨內爭議與選情發展，高雄市長陳其邁今出席「2025大海開吃」活動前受訪表示，尊重民主制度與初選機制，各候選人過去在立法院都努力爭取高雄建設與預算，表現有風度、提出許多好政策。

陳其邁強調，初選過程中節奏快慢與不同佈局屬選舉常態，中央的選對會將負責協調相關事宜，「我們尊重初選機制，也尊重選對會的布局與協調」。

更多太報報導

熱到要命 高雄熱傷害暴增107%

全真瑜珈「終身黑卡」成廢紙？4500會員炸鍋 消保會代提團訴

豬肉特警隊？高市稽查專案上路惹議 農業局：警察配合防疫