涉貪服刑中！前民進黨議員陳科名「關說建照」收賄1307萬 再判10年8月定讞

曾四連霸的前民進黨新北市議員陳科名，先前因向違建業者收賄20萬元，私下施壓延遲拆除，被判刑7年6月、褫奪公權3年定讞，目前已入獄服刑，但後續檢方追查，他多次向新北市政府施壓，以協助建商加速取得建照，一、二審認定他總計收賄超過1307萬元，依《貪污治罪條例》處有期徒刑10年8月，案經上訴，最高法院今（29）日駁回上訴，全案定讞，將由檢方聲請定執行刑。

前民進黨新北市議員陳科名涉嫌向建商收賄1307萬餘元，再遭判刑定讞。（圖／陳科名臉書）

判決指出，陳科名自2006年3月1日起至2022年12月24日止，總計擔任近16年的議員。蔡姓土方清運業者認為，陳科名具有議員身分，有助於提升公司營運表現與業務拓展，因此在2011年、2012年間邀約入股，陳科名答應後，以妻子名義投資、持有蔡男某公司15%股份，另以隱名投資方式，持有對方另一間公司20%股份，雙方協議，若因陳科名議員身分所牟得建築業者發包工程，即可獲取一定比例金額之業務獎金（即佣金）。

檢方指出，陳科名自2017年至2019年間，先後接受7家建商、營造商請託，以議員身分向工務局、城鄉局所屬審照核發單位承辦人、股長及科長級以上主管表示關切、催辦進度，加速相關執照核發期程，同時向建商要求，將土石清運等工程交由廠商承包，藉此收受不法利益，共計不法所得1717萬餘元，檢方因此將其起訴。

一、二審均認定陳科名收賄達1307萬餘元，不僅利用職權收賄，嚴重影響政府的公正性，且犯後也未見悔悟，依《貪污治罪條例》不違背職務收受不正利益等6罪，判處有期徒刑10年8月、褫奪公權5年，全案再上訴，最高法院29日認為原判決量刑等並無違誤，因此駁回上訴，維持原判。

此外，陳科名另於2017年間收賄20萬元，協助業者讓市府拆除大隊緩拆違建廠房，於去年10月間判刑7年6月定讞，已入監服刑中。本案定讞後，陳科名刑期將再增加，由檢方聲請定應執行刑。

