涉貪服刑未了 前議員陳科名收賄1307萬再判10年8月定讞

陳科名涉貪服刑中，又因收賄逾千萬元遭判刑。（翻攝自陳科名臉書）

前民進黨新北市議員陳科名因向多家建商收賄共1307萬元，並施壓市府加速核發建照，一、二審遭重判10年8月徒刑，最高法院今（29日）駁回上訴，全案定讞，陳男先前已因涉貪案判刑確定，目前服刑中，如今此案定讞後刑期將再增加。

陳男於2011、2012年間先透過妻子名義或隱名方式投資土方清運業者，之後涉嫌利用議員身分，向新北市政府工務局、城鄉發展局等單位施壓，加速建築執照核發，協助7家建商順利取得建照，再由其投資的工程公司高價承攬相關工程，藉此收受回扣與賄賂，總計不法利益達1307萬元。

一審新北地院依《貪污治罪條例》判處陳男有期徒刑10年8月、褫奪公權5年；二審高等法院認定原判決無違誤，駁回上訴，案件再經上訴，最高法院仍維持原判，全案定讞。

此外，陳男先前已因收受業者20萬元賄賂，施壓新北市拆除大隊延緩拆除違建廠房，遭判刑7年6月定讞，目前已入監服刑，此次收賄案定讞後，其刑期將再度增加，檢方將依法聲請法院定應執行刑。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





