涉貪案二審尚未傳喚林姿妙 同案5被告無罪答辯

（中央社記者劉世怡台北20日電）宜蘭縣長林姿妙等人涉貪案，二審台灣高等法院今天開庭，未傳喚林姿妙，傳喚5名被告出庭。前議員劉石純及3名公務員說，沒圖利應無罪，一審獲無罪的黃志良則稱檢方上訴無理由。

二審台灣高等法院法官表示，因本案卷證繁多，已整理告一段落，分批傳喚當事人到庭；高院今天傳喚5名被告包含劉石純、羅東鎮公所經建課長趙竑勳、課員黃耀智以及縣府建設處長黃志良、建築管理科長林志揚，5人均做無罪答辯，強調沒有圖利犯意。

其中，趙竑勳律師游儒倡表示，廉政官在本案詢問的時候用詐欺詢問、錯誤誘導以及疲勞誘導方式說「如果不是上級指示，就是你指示，你要扛下來嗎？」趙男做出迎合廉政官的答案，這明顯是不正詢問，可惜一審就此部分在判決書只輕輕帶過，失去法院維護程序正義的功能。

對此，廉政署表示，偵辦案件重視證據明確，相關詢問均依刑事訴訟法規定辦理；詢問內容經法院認定採用，絕無所謂詐欺詢問、錯誤誘導以及疲勞誘導。

全案於一審宜蘭地院審理期間，林姿妙也曾指廉政官偵查不當詢問取供，廉政署籲請訴訟當事人或外界勿做無謂的揣測或於訴訟外影響輿論，徒增社會紛擾，影響公平審判。

二審庭訊時，劉石純表示，他與另名土地持有人陳正勲當年無償場地借給林姿妙的表姐，供林姿妙當競選總部，並沒有獲得任何利益，何來圖利之說。

二審法官詢問，競選總部場地獲縣府准許搭建臨時建築物，期間為民國107年10月1日至同年11月24日，建築師事務所人員逾期在同年12月間申請延長使用期限為何准許，是否知情逾期申請，林志揚及黃志良均表示，不知道是逾期申請。

根據一審判決書，林姿妙等縣府官員以處理民間人士所有的羅東鎮公正路段1558地號土地，免徵新台幣112萬元土地增值稅，換取地主陳正勲等提供羅東98地號土地（民國107年為林姿妙選縣長時競選總部）繼續作為中國國民黨2020年總統選舉宜蘭競選總部使用，獲有免拆利益等達240萬元。

此外，林姿妙過去在農會帳戶有超過7000萬元異常金流，與個人收入不相當，涉洗錢防制法特殊洗錢罪。

一審判決林姿妙應執行12年6個月，同案被告包括林姿妙女兒林羿伶、多名宜縣公務員等13人也判決有罪，其中有罪被告林錫欽獲緩刑，黃志良則罪證不足獲無罪。

檢方不服一審判決黃志良無罪、林姿妙等13名被告量刑過輕，提起上訴，林錫欽部分不上訴已確定；林姿妙等人不服一審判決提起上訴，全案由二審高院審理。（編輯：林恕暉）1141120