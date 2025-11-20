涉貪案二審尚未傳喚林姿妙 同案5被告無罪答辯
（中央社記者劉世怡台北20日電）宜蘭縣長林姿妙等人涉貪案，二審台灣高等法院今天開庭，未傳喚林姿妙，傳喚5名被告出庭。前議員劉石純及3名公務員說，沒圖利應無罪，一審獲無罪的黃志良則稱檢方上訴無理由。
二審台灣高等法院法官表示，因本案卷證繁多，已整理告一段落，分批傳喚當事人到庭；高院今天傳喚5名被告包含劉石純、羅東鎮公所經建課長趙竑勳、課員黃耀智以及縣府建設處長黃志良、建築管理科長林志揚，5人均做無罪答辯，強調沒有圖利犯意。
其中，趙竑勳律師游儒倡表示，廉政官在本案詢問的時候用詐欺詢問、錯誤誘導以及疲勞誘導方式說「如果不是上級指示，就是你指示，你要扛下來嗎？」趙男做出迎合廉政官的答案，這明顯是不正詢問，可惜一審就此部分在判決書只輕輕帶過，失去法院維護程序正義的功能。
對此，廉政署表示，偵辦案件重視證據明確，相關詢問均依刑事訴訟法規定辦理；詢問內容經法院認定採用，絕無所謂詐欺詢問、錯誤誘導以及疲勞誘導。
全案於一審宜蘭地院審理期間，林姿妙也曾指廉政官偵查不當詢問取供，廉政署籲請訴訟當事人或外界勿做無謂的揣測或於訴訟外影響輿論，徒增社會紛擾，影響公平審判。
二審庭訊時，劉石純表示，他與另名土地持有人陳正勲當年無償場地借給林姿妙的表姐，供林姿妙當競選總部，並沒有獲得任何利益，何來圖利之說。
二審法官詢問，競選總部場地獲縣府准許搭建臨時建築物，期間為民國107年10月1日至同年11月24日，建築師事務所人員逾期在同年12月間申請延長使用期限為何准許，是否知情逾期申請，林志揚及黃志良均表示，不知道是逾期申請。
根據一審判決書，林姿妙等縣府官員以處理民間人士所有的羅東鎮公正路段1558地號土地，免徵新台幣112萬元土地增值稅，換取地主陳正勲等提供羅東98地號土地（民國107年為林姿妙選縣長時競選總部）繼續作為中國國民黨2020年總統選舉宜蘭競選總部使用，獲有免拆利益等達240萬元。
此外，林姿妙過去在農會帳戶有超過7000萬元異常金流，與個人收入不相當，涉洗錢防制法特殊洗錢罪。
一審判決林姿妙應執行12年6個月，同案被告包括林姿妙女兒林羿伶、多名宜縣公務員等13人也判決有罪，其中有罪被告林錫欽獲緩刑，黃志良則罪證不足獲無罪。
檢方不服一審判決黃志良無罪、林姿妙等13名被告量刑過輕，提起上訴，林錫欽部分不上訴已確定；林姿妙等人不服一審判決提起上訴，全案由二審高院審理。（編輯：林恕暉）1141120
其他人也在看
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」
日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......風傳媒 ・ 21 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
98分變82分？ 警接罕見報案 要查小一生數學成績
這真的是警方接到罕見的報案，台南一名家長 認為小一兒子，數學期中考拿98分，聯絡簿上學生也填了98分，老師沒有修改，但是學校系統只登錄82分，家長po網指控導師塗改分數 還藏考卷，校長能力不足，讓校長氣的提告誹謗，家長則說講的是事實不怕被告，現在警方要調查這名小一生，數學到底考了幾分。 #數學#期中考#誹謗東森新聞影音 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 12 小時前
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。...CTWANT ・ 1 天前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 7 小時前
67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光
論壇中心/綜合報導台灣民意基金會民調顯示，有近7成台灣民眾不同意國民黨是反共政黨！對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析，國民黨不是一個鄭麗文的問題，國民黨的路線已經變成中國路線，而黃國昌帶領的民眾黨比藍還要藍、也嚇走了一堆柯文哲累積的中間選民，民進黨要緊抓這次機會，接住被藍白嚇跑的那群人。民視 ・ 1 天前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 1 天前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
接棒竹縣長 藍三強各有動向
新竹縣長楊文科兩任屆滿，現任新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢參選態度明確，竹一選區立委徐欣瑩鴨子划水，竹二選區立委林思銘挺過大罷免後意向若有似無，十分曖昧。反觀民進黨內部毫無動靜，外界認為若不是竹北市長鄭朝方，就是空降高知名度人士參選。中時新聞網 ・ 15 小時前
國民黨最怕的人！陳亭妃談「5勝」超狂戰績
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，作為2026台南市長熱門人選之一，外界關注民進黨立委陳亭妃與同黨立委林俊憲的民調差距；陳亭妃今（19）日接受政論直播...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 5 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 1 小時前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮
彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台南鐵工廠觸電意外! 工人遭漏電鐵架吸附"動彈不得"
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南日前發生鐵工廠的觸電意外，一名工人不慎被漏電的鐵架吸附，整個人動彈不得，還好同事及時發現，趕緊將漏電的插頭拔掉，這才解除危機。物理老師也提醒，不確定物品是否漏電，其實有安全的測試方法。工人觸電無法動彈，同事趕忙關掉電源才解除危機。（圖／社會事新聞影音）畫面中一名男子拿起地上的鐵架，卻不自然的往旁邊跳了兩下，接著像是被黏住一般，整個人動彈不得。同事見狀立刻踢開鐵架，只可惜無濟於事，趕緊轉身將插頭拔掉，這才解除危機。這起觸電意外發生在台南仁德這家鐵工廠，還好還好同事及時救援，趕緊斷電，觸電的工人沒有大礙。醫生也提醒，而發現有人不慎觸電時，千萬不能直接用手推開物品或接觸觸電人員。成大醫院急診部醫師王柏晝表示，一定要確認電源已經關閉，或是觸電者已經脫離電源，才能接近進行援助，以免自己成為第二個受害者。測試是否漏電，可以戴著絕緣手套（右），用手背觸碰。（圖／民視新聞）商家建議可以改戴絕緣手套，提升防護力，但對抗對電壓的程度還是有限。如何確定物品是否漏電，物理老師凌永裕說，觸電的時候肌肉會收縮，會把漏電物體緊緊抓住，會放不開實際上最好的方法，是戴著將絕緣手套用手背去碰，觸電收縮反而不會把物體抓住。原文出處：台南仁德鐵工廠觸電意外！ 工人遭漏電鐵架吸附「動彈不得」 更多民視新聞報導高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致昔口誤：賣一片虧一片！阿堂鹹粥「遭疑換人」招牌消失 業者揭內幕房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰民視影音 ・ 3 小時前
翻案！癌末男收押猝死疑服毒 今解剖排除氰化物中毒
綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌持霰彈槍、到民宅開槍恐嚇等案件，嘉義地檢署16日向嘉義地方法院聲請羈押獲准，不料羅男在解送看守所前突倒下、送醫不治死亡，醫院初步判斷疑似氰化物中毒，家屬一度質疑檢警未檢出攜帶藥物、讓其服毒而亡。嘉檢今請法醫研究所法醫解剖，初步排除氰化物中毒，也無大腸癌病症，已採集自由時報 ・ 1 天前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 1 天前