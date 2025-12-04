涉貪案二審開庭 林姿妙喊冤枉、盼法官明察秋毫

林姿妙今天下午親自出庭，稱自己是冤枉的。(記者王藝菘攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地院去年12月31日宣判，應執行12年6月，褫奪公權6年，宜蘭地檢署認為法院把起訴的收賄罪嫌變更為圖利罪，事實認定有誤，且刑度過輕，將15名被告中包括林姿妙在內的14人提起上訴。高院今下午進行準備程序庭，林姿妙主張自己是冤枉、沒做壞事，希望法官明察秋毫、判無罪。

林姿妙被控協助免徵1558地號土地增值稅112萬元，換取繼續免費使用98地號作為2020年藍營總統、立委大選競總使用，獲免拆等不正利益240萬元，並指示時任建設處代理處長吳朝琴，配合召開會議，協助讓1558地號逃漏稅。

此案檢方起訴15人，其中林姿妙等14人提起上訴，宜蘭地院認定林姿妙收賄證據不足，但圖利事證明確，圖利罪部分處有期徒刑7年，褫奪公權6年；財產來源不明罪，處2年6月，褫奪公權2年；特殊洗錢罪3年6月，應執行有期徒刑12年6月，褫奪公權6年。至於女兒林羿伶則被判貪污治罪非公務員與公務員共同犯對監督事務圖利罪，有期徒刑3年6月，褫奪公權3年。

林姿妙與林羿伶今下午皆親自出庭，林羿伶主張，林羿伶與吳秋齡的通話內容，只是聽吳在抱怨時任建設處代理處長吳朝琴，雖然電話中有說會去了解狀況，但後續並沒有幫忙了解。

另外，林羿伶的辯護律師郭美春說，林羿伶和地主陳正勳無私交，不知增值稅一事，無動機幫忙更不可能圖利；至於98地號的土地租借與臨時建物，都是競選總部的人在處理，林羿伶無介入，且吳朝琴等證人的相關證詞，疑受廉政官的壓力，導致證詞反覆、時間錯置。

林姿妙則在法庭上表示自己是冤枉的，並稱自己沒有做壞事，更指自己從38歲開始守寡，需養4個孩子，才會需要到處借錢，希望法官明察秋毫。林姿妙在法庭上稱不記得陳正勳有向她陳情。

林姿妙辯護律師陳彥任說，盼法官能判無罪，由於此案許多證人證詞反覆、後來變成對林姿妙不力的陳述，疑受廉政官的影響；另外，林姿妙重視民眾陳情，有時遇到民眾陳情會交辦局處了解，但針對陳正勳的陳情，林姿妙不記得，但都依照法規，並無違法之處，況且相關案件林姿妙都沒有經手，不清楚了解案件相關事務。

至於洗錢部分，林姿妙辯護律師陳憲裕則強調，那都是借款而非洗錢，並指不了解一審為何會有這種判決，可能沒有借錢過，才會有「奇怪的想法」，顯然和普羅大眾的借錢概念不同。

檢察官則主張，為何會不記得陳正勳的陳情，現在的說法和當初一審時林姿妙的自辯、吳朝琴及陳正勳的說法明顯不符；檢察官也不認同辯護律師及林姿妙針對洗錢是借錢的說法，認為其說法不可採信。

另外，檢察官向法院聲請限制出海出境，但林姿妙主張很少出國，不用限制出海出境，若有出國計畫會事先陳報，其辯護律師劉致欽表示，林姿妙都準時出庭，也無國外護照，家人及財產都在國內，不可能逃亡，無限制出海出境之必要，請駁回聲請。

