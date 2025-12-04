涉貪案二審高院開庭 林姿妙喊冤「我沒有做壞事」

記者楊佩琪／台北報導

宜蘭縣長林姿妙被控涉貪案，一審宜蘭地方法院依貪污治罪條例圖利、公務人員財產來源不明等罪，判處12年6月有期徒刑，林姿妙也因此被停職至今。高等法院4日開庭，林姿妙首次出庭應訊。庭訊時，林姿妙強調自己沒有做壞事，請法官明察秋毫，還她清白。

同樣被傳喚出庭的還有林姿妙的女兒林羿伶，以及助理張桂綾。輪到林姿妙進入法庭，法官問對於檢方起訴有何說法時，林姿妙表示「法官大人，我實實在在，沒有做壞事，希望法官明察秋毫，還我清白」。

林姿妙並表示，競選縣長時的競選總部相關事情，並非她在管，當選後女兒和她也沒管理競總。她從38歲起便守寡獨力撫養4個孩子，因此需要四處借錢。她也沒和地主陳正勳有私交，沒有圖利，更無介入公務體系。檢方另向法官聲請限制林姿妙出境、出海。對此，林姿妙強調，自己本來就很少出國，沒有限制的必要，若真要出國，會先向法院報告。

林姿妙的委任律師也表示，林姿妙從案發至今都遵期到庭，也沒有外國護照，家人、財產都在台灣，更不可能逃亡，希望法官駁回檢方聲請。

林姿妙被控與縣府官員等共15人，涉嫌處理羅東1558地號免徵112土地增值稅，換取地主提供羅東98地號土地，作為2020年總統大選韓國瑜宜蘭競選總部使用，獲有免拆等利益達240萬元。

另林姿妙於2017年起至2019年間，其銀行帳戶與羅東及冬山農會帳戶有異常資金金流100筆，涉嫌利用10個人頭帳戶洗錢高達7844萬餘元，且有多筆金流來源不明，製造與他人循環借貸之假象。

宜蘭地方法院審理後，依涉犯貪污治罪條例圖利罪，判刑7年，褫奪公權6年。財產來源不明罪判刑2年6月，褫奪公權2年。特殊洗錢罪判刑3年6月。應執行期12年6月，褫奪公權6年。

