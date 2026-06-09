涉貪案唯一在押！ 高金素梅前助理裁定千萬交保、電子監控

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高金素梅前助理張俊傑今被裁定1,000萬元交保。（鏡報提供，姜永年攝）

無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案昨（8日）偵結，檢方依貪污等罪起訴高金素梅，以及高金前助理、歌手MATZKA岳父張俊傑等人，並分別求處高金12年6月、張16年以上徒刑。而張俊傑為全案唯一在押，檢方認為，張俊傑面對檢調第一時間拒絕開門，還聯繫高金素梅、國民黨立委羅智強等，認有羈押必要，不過，台北地院今（9日）晚間裁定1,000萬交保，並限制住居、境管以及科技監控。

檢方今年2月間發動搜索高金素梅住處等地，高金素梅諭令100萬交保，張俊傑則成為全案唯一在押被告。檢方昨（8日）偵結起訴包含高金在內24人，高金素梅因涉嫌詐領立委公費助理薪資、育嬰補助等款項以及洗錢等，張俊傑則涉及詐領台灣原住民多族群文化交流協會補助、洗錢等，且高金、張等人還涉嫌挪用進口新冠快篩，違反《醫材管理法》，高金被檢方求刑12年6月以上、張則是16年以上。

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北院今（9日）下午召開移審庭，檢方認為，搜索期間，張俊傑不僅拒絕開門，還通報高金素梅等被告，並洩漏搜索資訊給藍委羅智強，涉嫌透過輿論壓力影響偵查，另外，張俊傑被發現刪除部分對話紀錄，足認有串供、滅證之虞，加上張俊傑大女兒、也是同案被告的張嘉琪，仍在中國未到案，認張仍有羈押必要。

不過，張俊傑委任律師主張，張年事已高，且患有肺癌須定期回診，以及張俊傑二女兒及孫女皆在國內，沒有逃亡之虞等。最終北院裁定張俊傑以1,000萬元交保，並限制住居、限制出境及出海8月，須科技監控、定期到住家附近派出所報到，禁止與同案被告和證人接觸。

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