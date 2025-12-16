涉貪案大辯論！柯文哲2度哽咽落淚 批黨檢媒一條龍勾結

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案，16日下午3點開始民眾黨前主席柯文哲和律師團的答辯，由柯文哲先打頭陣。柯文哲1個人足足講了超過30分鐘，提到父親的過世，和大罷免投票時，很多人是為了他去投票，柯文哲2度哽咽、落淚，也不忘再批黨檢媒勾結，檢察官講了2天的故事，還是不能證明什麼，如果能重來一遍，他一定會告訴自己，當權者不應該插手司法。

前一天開庭，檢察官廖彥鈞對於柯文哲每次開庭都在罵檢察官，忍不住吐出真心話。強調他自認自己是認真的檢察官，在國民法庭3年，看過很多被害人流下的眼淚，大家各盡職責，實在不應該妖魔化檢察官。

廣告 廣告

這段話看來柯文哲記住了，提到他曾讀過一本書，是漢娜.鄂蘭（Hannah Arendt）寫的《平凡的邪惡》，「我知道廖彥君你很認真，但是你可以回去看這本書」。強調他被押了1年，看到絕大多數的司法人員都是正常的，只有少數人的行為造成司法破產，可以查的為什麼不去查，是就是，不是就不是。

柯文哲提到1年來讓他最生氣的，就是父親過世，他相信同事、同學有好好幫忙照顧父親，但身為醫生的兒子，這一段他比較走不過去。說到這，柯文哲忍不顧哽咽、落淚，表示如果能重來一遍，他一定會告訴自己，當權者不應插手司法，要警惕自己。

柯文哲也提到大罷免，原本按他自己的預估，藍營應該有6、7個被拔掉，但是有5%、10％的選民，是為了他才去投票。這讓柯文哲又再度哽咽，話停頓好幾次都說不出來。

開庭結束，柯文哲面對媒體追問，表示檢察官花了兩天的時間，在講一個看似完整的故事。就是利用搜索，扣押他的手機、電腦、USB，從裡面找資料，跟京華城做串連，編一個故事。柯文哲強調，法庭上是講證據，講事實，講真相。如果有證據，就拿出來，何必花兩天時間去講一個故事。講完也不能證明什麼。

更多三立新聞網報導

詐領助理費案二審宣判 高虹安貪污罪撤銷！偽造文書判刑6月

檢察官「柯氏金句」連發反諷柯文哲 「用刀叉吃人肉」如京華城翻版

高虹安貪污罪逆轉沒事 黃國昌：終於還給清白

「小沈1500」是錢！檢大酸柯文哲 excel可以「pay」出幾百萬

