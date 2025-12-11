涉貪案最後陳述「大戲」不播送 柯文哲質疑審判長：哪有做半套的？

台北地院審理今天京華城案，威京集團主席沈慶京出庭。記者胡經周／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院今天開庭進行證據提示；審判長江俊彥表示，辯論、宣判程序錄影公開播送不包含被告的「陳後陳述」，柯認為最後陳述才是「大戲」，質疑江「哪有做半套的？」

台北地院審理今天京華城案，民眾黨前主席柯文哲出庭。記者胡經周／攝影

柯文哲日前聲請法庭直播，合議庭本月2日裁定僅准「事後」公開播送，柯昨天提抗告，江俊彥一開庭先就法庭錄音錄影規則、抗告程序等事項與當事人說明，指最後陳述不會公開播送，柯舉手異議。

柯文哲說，公開播送的錄音、錄影沒有最後陳述「要做就做，哪有做半套的？」法庭直播是第一次遇到的事，當然會有很多問題，建議如果有人不想被拍到的話，以後就戴面具出庭。

江俊彥說，依照法律規定，下周一開始的檢察官論告就要開始法庭公播，要不要改成法庭直播，會由高院自為裁定，才會在今天處理程序問題，好讓高院可以分案後裁定是否准許柯文哲所爭取的法庭直播。

江俊彥還表示，法院組織法子法有關錄音、錄影的規定，本來就限定在言詞辯論，被告如有想在最後陳述時說的話，最好提前在辯論時就說；江說，如不想被拍到戴口罩可以接受，如戴面具則會破壞法庭的莊嚴要求。

柯文哲的辯護人鄭深元表示，關於量刑辯論不公開是合理處置，但最後陳述不公開，顯然有子法踰越母法的問題。

威京集團主席沈慶京與柯文哲一樣，贊成法庭直播，沈表示，他是工商界人士，但為了政治理由捲入政治案件，就算後來被判無罪，但遲來的正義根本不是正義，他贊成直播，法庭狀況要讓所有亞洲人都看得到，還要沈痛地說，希望高院能同意直播。

由於合議庭裁定「事後」公播，事涉全案11名被告，柯文哲、沈慶京、會計師端木正已提抗告，江俊彥審問在庭的其他8名被告是否對「事後公播」的裁定提抗告，8名被告均表示捨棄抗告權，台北地院隨即將柯的抗告書送交高院分案。

