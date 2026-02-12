涉貪汙案 高金身體不適擇日再訊 翁達瑞解析她「這動作」

【論壇中心／綜合報導】立委高金素梅涉嫌詐領助理補助款、詐領助理費、非法輸入中國製新冠快篩，遭台北地檢署約談，住處與立院辦公室也遭到搜索，而高金素梅移送北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境、出海，擇期再訊問，除了高金之外，助理、同時也是歌手Matzka岳父的張俊傑，因說詞避重就輕，涉嫌重大，台北地院訊後認定有勾串、滅證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

旅美教授翁達瑞今日在《頭家來開講》節目中指出，當一個人知道自己站不住腳，面對檢察官的偵訊回答也不對、不回答也不對時，就會選擇裝病，這是一種「心虛的表現」，翁達瑞表示，高金素梅是聰明反被聰明誤，她知道民眾在看、媒體在看，於是就裝得很像生病的樣子，翁達瑞分享自己在臉書分享了四張照片，分別是電梯開啟、走出電梯、見到媒體記者，與面對媒體記者時高金的反應，翁達瑞說，高金走出電梯時動作明顯毫無病態，但是當她見到記者時，就抓住了法警的手臂，當鏡頭離得越近，高金就顯得越虛弱，「這說明了高金素梅就是在演戲」。

律師黃帝穎表示，高金素梅慘了，法院裁定張姓助理羈押禁見的理由列明貪污等罪，法律上助理必然與高金素梅共犯，法院開庭審理卷證後裁定收押張姓助理的法律理由「直殺」高金素梅貪污罪嫌重大。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

