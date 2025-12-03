涉貪污及欺詐案 前歐盟外交高官遭拘捕

在歐洲公共檢察官辦公室的要求下，比利時檢警2號兵分三路，大動作的前往布魯塞爾歐盟對外行動署總部、布魯日的歐洲學院以及涉案嫌犯的住所進行搜索。現任歐洲學院的院長，2014至2019年間，曾擔任歐盟外交與安全政策負責人的茉格里尼，歐盟對外行動署的官員，以及1名歐洲學院經理，遭檢方以涉嫌貪污和欺詐的罪名拘捕。歐盟執委會發言人當天在記者會，證實確有此事，但對案情不願多談。

歐盟執委會發言人希普說：「的確我們可以證實警方今天，前往了歐洲對外行動署大樓，這是在調查前任團隊發生的事，由於調查仍在進行中，我們目前無法提供更多信息。」

檢方調查的項目是一個名為「歐洲外交學院」，為期9個月的歐洲年輕外交官訓練計劃。這個案子是2021年推出，交由歐洲學院承辦。調查人員懷疑歐洲學院是否事先知道招標機密細節，以不公平手段獲得優勢；此外，還懷疑歐盟對外行動署某些官員，及歐洲學院是否有非法不當使用歐盟公帑。

遭拘捕的茉格里尼，以及歐盟對外行動署中東、北非及波灣事務署署長桑尼洛，都是出身義大利的資深外交官，在比利時外交圈很有名氣，他們被捕的消息傳出後，歐盟內部相當驚訝。

