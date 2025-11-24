涉貪污遭押174天！陳歐珀今500萬交保 限制出境出海、戴電子腳鐐

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

民進黨前立委陳歐珀因涉收物流公司413萬元及50萬元賄款，並詐領助理費逾411萬元，合計874萬8092元，被依貪污、洗錢及財產來源不明等罪起訴，求刑24年2月，聲押至今已174天。北院今（24）日裁定陳歐珀500萬元交保，限制出境出海並裝電子腳鐐監控。

北院今（24）日裁定陳歐珀500萬元交保，限制出境出海並裝電子腳鐐監控。（圖／翻攝畫面）

本案指出，陳歐珀從2016年至2020年間，涉收取物流廠商聯興國際公司提供的不正當利益，並利用立委與立法院交通委員會委員職權之便，提案修法或召開公聽會，協助聯興公司降低碼頭租金、爭取疫情補助等好處。

2018年1月初，德國籍貨櫃輪「梅爾斯」撞壞聯興公司設置於基隆港碼頭的「橋式起重機」等設備，陳歐珀涉嫌配合業者，趁勢推動《商港法》修法，將民營公司遭損壞的設施，納入可求償營業損失的範圍。

北檢今年6月約談陳歐珀、民進黨前副秘書長許仁圖等10人到案，複訊後依職務上行為收受賄賂及不正利益、財產來源不明與洗錢等罪嫌，且有逃亡與勾串滅證之虞，聲押禁見陳歐珀獲准。北檢8月28日依貪污、洗錢及財產來源不明等罪起訴，對陳歐珀求刑24年2月。

陳歐珀自6月4日遭收押，期間經延長羈押至今已174天，今（24）日北院裁定陳歐珀500萬元交保，限制其出境出海，並裝電子腳鐐科技監控。

