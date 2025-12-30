涉貪百案被判400年 前三灣鄉長温志強疑潛逃！檢方：曾主張科技監控

温志強涉貪二審未出庭，早已出境，苗檢表示曾聲請科技監控未獲法院裁定。（示意圖，翻攝自苗檢官網）

苗栗縣前三灣鄉長温志強任內涉百起工程與人事收賄案，不法所得1289萬餘元，一審分別判處10月至10年6月不等徒刑，刑期加總超過400年，二審他未到庭，經查已於10月出境前往香港，行蹤不明，疑棄保潛逃。檢方今（30日）表示，曾向法院建請對温男實施科技設備監控，但未獲裁定，苗栗地院則回應，正積極確認中。

温男被控於2018年至2021年間，利用職務之便，涉及多起公共工程及人事甄選不法收賄案件，檢方調查發現，其犯行超過百件，不法所得合計逾1289萬元，苗栗地檢署於2022年偵結起訴，温男於偵查期間曾遭羈押禁見，起訴移審後，由苗栗地院裁定以100萬元交保，未限制出境或出海。

廣告 廣告

前三灣鄉長温志強。（翻攝自中央選委會官網）

苗栗地院今年8月一審認定，温男涉犯《貪污治罪條例》等罪名，涉及百餘件弊案，各案分別判處10月至10年6月不等刑期，並宣告褫奪公權4年，由於尚有其他案件仍在審理，法院當時未裁定最終應執行刑期。

案件上訴二審後，台中高分院本月24日召開準備程序庭，温男卻未現身，經法院調閱出入境資料，確認其早於10月底搭機前往香港，至今未返，疑棄保潛逃。對此，苗檢今日表示，一審判決後即提起上訴，並在10月中旬發文向法院主張對被告實施科技設備監控，當時温男仍在國內，但未獲法院採納；苗栗地院則回應，目前全案已繫屬二審，相關卷證資料均在二審，正積極確認中。





更多《鏡新聞》報導

涉貪服刑未了 前議員陳科名收賄1307萬再判10年8月定讞

林岱樺鳳山造勢高喊「我一定無罪」 援引高虹安判決拚高雄市長

鄭亦麟涉貪198萬遭起訴 獲300萬交保須境管、科技監控