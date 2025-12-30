涉貪累加刑期達499年！ 苗栗前三灣鄉長温志強疑棄保潛逃香港

苗栗三灣前鄉長温志強被控涉及百件弊案，狂撈超過千萬，一審判刑累積刑期可達499年2個月，他以100萬交保後未被限制出境，直到二審開庭人沒出現，才發現疑似早在10月就棄保潛逃香港。

檢方指控，温志強在2018年到2021年間，利用公所採購案、標租公所土地建置太陽能，以及甄選清潔隊員的機會，涉及弊案收賄，弊案多達132件，狂撈超過1289萬。一審法院認定涉犯貪污罪，要是一罪一罰，刑期長達499年2月，而温志強以100萬交保後，未限制出境。

案件上訴到二審，沒想到温志強卻在台中高分院二審開庭時人間蒸發，家屬也坦言已經失聯、行蹤不明。經過調閱入出境紀錄，才發現他早在10月就搭機前往香港，棄保潛逃。

不過當初一審檢察官要求執行科技監控，地院卻沒採納，現在人都跑了，是否要發布通緝或做出裁定，仍等待法院進一步說明。

※未經判決確定者，應推定為無罪

