涉貪結局兩樣情！高虹安無罪「他詐領5萬被關」 童仲彥8字回應被讚爆

被停職的新竹市長高虹安因為涉貪助理費11萬餘元，於去年7月26日一審被判7年4月，褫奪公權4年。案經上訴，高等法院今（16日）依公務員登載不實罪判處高6月徒刑，得易科罰金。判決結果引發討論，過去曾因詐領助理費5萬元入獄的台北市前議員童仲彥，也在臉書吐露心聲，被網友大讚「了不起，負責」。

據了解，高虹安遭控擔任立委時涉嫌詐領助理費46萬餘元，並將不法所得花在私用，包括餐飲、冰箱、咖啡機、衛生紙等辦公室用品，甚至還有雙眼皮貼、衛生棉等。檢方當時起訴時，就曾引用童仲彥有罪的判決理由，認定高將公費助理費用挪為私用，構成貪汙罪之利用職務詐取財物罪。

回顧童仲彥案，他於2011年11月至隔年2月間，沒有實際聘用蔡姓男子為助理，竟指示康姓助理製作聘書，向議會詐領補助費，且助理張姓妻子也未從事助理工作，卻仍掛名擔任公費助理，登錄在議會春節慰勞金清冊。案經審理，最高法院認定童仲彥有罪，判處3年10月徒刑，褫奪公權2年定讞。

童仲彥於2022年3月25日入監服刑，隔年10月獲得假釋，今年假釋期滿，陸續考取不動產經紀人、地政士資格。高虹安判決出爐後，童仲彥也在臉書發聲恭喜對方，霸氣表示「阿童關就關了，沒事！」對此，不少網友大讚「了不起，進去是為了要出來」、「了不起，承擔」、「了不起，負責」、「童哥真男人」。

