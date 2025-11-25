涉貪羈押174天 陳歐珀5百萬交保後首度開庭

社會中心／綜合報導

前民進黨立委陳歐珀，涉嫌收賄和詐領助理補助款共874萬，遭起訴求刑24年2月，今年六月開始羈押禁見174天，24日裁定500萬交保，今天交保後首度開庭，法官詰問兩名證人，汽車租賃業者否認行賄，堅持給的是政治獻金，時任公路局運輸組長，則否認有受到任何壓力。

開完庭的前立委陳歐珀，在兩名律師陪同下，迅速離開法院，交保後首度開庭，光是詰問證人，歷時三個半小時，陳歐珀全程交由律師發言，離開時則是戴上口罩，不發一語，還刻意戴上帽子。記者vs.前立委陳歐珀（2025.11.24）「陳先生交保有話想說嗎，有沒有覺得自己是冤枉的。」

涉貪羈押174天重獲自由！ 陳歐珀身形消瘦交保後首次開庭

陳歐珀身形消瘦白髮蒼蒼 刻意用帽子蓋住白髮（圖／民視新聞）

前一天才以5百萬交保，陳歐珀腳步沉重，整個人明顯消瘦。回家睡了一晚，不到二十四小時又現身法院，但已經理了頭髮，更透過帽子蓋住白髮。法官同時傳喚兩名證人出庭，汽車租賃業者堅稱是政治獻金不是賄款，陳歐珀雖然有開協調會，但沒有達到期待結果，支持好立委是出自內心，只是贊助他選舉而已。時任公路局運輸組長，強調就算陳歐珀沒有就相關議題開協調會，政府也會著手弄清楚計程車與Uber載客範圍，否認有受到任何壓力。非本案律師李育昇表示「由於金流已經明確，是否有對價關係，將會是本案的重點，租賃業者今日雖然證稱，其交付的款項是政治獻金，但是租賃業者，可能還是需要再提出更多的事證。」

24日剛以五百萬交保的陳歐珀 明顯滿頭白髮氣色不如以往（圖／民視新聞）

陳歐珀遭控2016年起在立委任內，收受國際物流業者413萬、以及汽車租賃業者50萬賄款，另外詐領助理費411萬，犯罪所得超過874萬，共五罪起訴求刑24年2月，從6月羈押禁見再到起訴，直到24日五百萬交保，歷時174天，就怕潛逃，不但被施以電子腳環監控，同時不得和被告證人及妻子探詢案情，以免串證。記者vs.前立委陳歐珀（2025.6.4）「委員有沒有覺得自己被迫害。」相較今年六月剛遭約談，陳歐珀明顯氣色不如以往，這回證人的說法，是否獲得法官採信？還要看後續審理情形。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

