涉貪羈押174天 陳歐珀5百萬交保後首開庭

社會中心／綜合報導

前民進黨立委陳歐珀，涉嫌收受463萬賄款及詐領助理費411萬元，被依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴，求刑24年2月，遭羈押禁見174天，昨天裁定500萬交保。今天交保後首度開庭，上午主要詰問證人，但汽車租賃業者否認行賄，堅持是政治獻金，贊助陳歐珀選舉而已。

記者vs.前立委陳歐珀（01.24）「交保有話想說嗎，有沒有覺得自己是冤枉的。」滿頭白髮，腳步沉重，整個人明顯消瘦，面對媒體詢問，前民進黨立委陳歐珀不發一語。羈押禁見174天，總算重獲自由，陳歐珀搭車離去，他被檢舉，2016年起在立委任內，被控收受物流業者，以及汽車租賃業者行賄共463萬，另外詐領助理費411萬多，犯罪所得超過874萬，被依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴求刑24年2月，6月起羈押禁見。北院法官周一裁定500萬交保，限制出境、出海及限制住居8個月，還得配戴電子腳環。

廣告 廣告

涉貪羈押174天重獲自由！ 陳歐珀身形消瘦交保後首次開庭

陳歐珀羈押１７４天 法院昨天裁定５００萬交保（圖／民視新聞）

記者vs.前立委陳歐珀（2025.6.4）「委員有沒有覺得自己被迫害。」今年6月4號開庭前，陳歐珀頭髮烏黑，身材圓潤，但在看守所待了將近6個月，變成滿頭白髮，整個人更受了一大圈。交保後，隔天立刻再開庭，上午主要針對證人詰問。但汽車租賃業者否認行賄，堅持是政治獻金、人情世故往來，也說陳歐珀有開收據。目的是支持好立委，強調只是贊助他選舉而已。但承認陳歐珀有幫開協調會，雖然沒有達到期待結果。非本案律師李育昇表示「由於金流已經明確，是否有對價關係，將會是本案的重點，租賃業者今日雖然證稱，其交付的款項是政治獻金，但是租賃業者，可能還是需要再提出更多的事證，否則單憑這樣的片面解釋，是否就能認定沒有對價關係，可能還是有一些難度的。」

涉貪羈押174天重獲自由！ 陳歐珀身形消瘦交保後首次開庭

交保後的陳歐珀 明顯瘦了一圈頭髮變白不少（圖／民視新聞）

只是，這樣的說法，能不能獲得法官採信？還要看後續審理情形。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：涉貪羈押174天重獲自由！ 陳歐珀身形消瘦交保後首次開庭

更多民視新聞報導

涉貪500萬交保！陳歐珀關百日獲釋 滿頭白髮身形消瘦畫面曝

涉收賄羈押174天！陳歐珀500萬交保限居 25日上午將出庭

涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因

