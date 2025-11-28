涉貪腐風暴 烏克蘭總統辦公室主任辭職

▲澤倫斯基的多年盟友、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak），也被捲入近期的貪腐醜聞，已宣布辭職。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）當地時間28日在社群平台上表示，總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）辭職，原因則與近期烏克蘭政壇的反貪腐打擊行動有關，也顯示在美俄烏3方為了所謂和平方案角力之際，烏克蘭內部的不穩定性。

綜合《BBC》等外媒報導，烏克蘭近期面臨一場巨大的腐敗醜聞，與澤倫斯基關係密切的多位高官陸續捲入，涉及金額高達上億美元，烏克蘭反貪機構28日早上已派人搜查葉爾馬克的住處，葉爾馬克則提交辭職聲明，強調全力配合調查工作。

澤倫斯基隨後簽署總統令，解除葉爾馬克的總統辦公室主任職務。報導指出，葉爾馬克是澤倫斯基的多年盟友，近期還領導烏克蘭代表團，與美國針對俄烏和平計劃展開磋商，在烏克蘭徹查國家核能公司貪腐醜聞之際，葉爾馬克雖未被檢方正式列為嫌疑人，但亦面臨龐大壓力。

烏克蘭國家反腐敗局和反腐敗專門檢察官辦公室本月10日聲稱，經調查，能源部現任和前任官員與商人組成的「龐大犯罪集團」，醜聞曝光後，烏國司法部長、能源部長均被革職。

分析認為，這樁腐敗醜聞已經震動烏克蘭數週，不只削弱了澤倫斯基的地位，也在敏感時期危及了該國與美國的談判地位，尤其烏克蘭在歐洲盟友的支持下，正試圖改變部分美國主導的和平計畫草案條款，以避免俄羅斯獲利太多；而葉爾馬克退出烏克蘭領導層，對澤倫斯基而言無疑是重大打擊。

澤倫斯基透露，週六會開始針對由誰接替葉爾馬克一事進行磋商，眼下，所有注意力都集中在外交、戰爭、國防上，內部更需要團結力量：「俄羅斯想讓烏克蘭犯錯，我們絕不會上當。我們的工作仍在繼續，戰鬥也仍在繼續。我們沒有權利退縮，也沒有權利內訌。」

