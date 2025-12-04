涉貪被停職、判12年半！高院今開庭 林姿妙現身了

林姿妙涉貪一審被判12年半，今日高院開庭傳喚林姿妙。（圖／報系資料照）

被停職的宜蘭縣長林姿妙因為涉犯貪汙案，去年一審被依圖利、財產來源不明和特殊洗錢等3罪判決有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，並沒收、追徵洗錢的3250萬元。案經上訴以後，林姿妙今日（12月4日）也到台灣高等法院出庭。

此案源於林姿妙在首任縣長任內，2019年間涉入羅東鎮1558地號免徵土地增值稅換取地主提供羅東98地號土地，並藉此獲不法利益高達240萬元。此外，2017年起至2019年間，林姿妙帳戶中有100筆的不明金流，合計7844萬元疑似利用人頭洗錢。檢廉於2022年1月13日搜索宜蘭縣政府、縣長官邸等30多處，並依貪污罪聲押林姿妙，最終以80萬元交保。

檢方於2022年8月23日依照《貪汙治罪條例》違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明罪，以及《洗錢防制法》特殊洗錢罪、偽造文書等罪名將林姿妙起訴，並求處22年6月重刑。

宜蘭地方法院於2024年12月31日宣判，林姿妙犯下圖利、財產來源不明、特殊洗錢3罪，判處12年6月有期徒刑、褫奪公權6年，並沒收、追徵洗錢的3250萬元。其女林羿伶因圖利罪判3年6月 ，褫奪公權3年。縣府官員與羅東鎮公所公務員等8人，均因圖利罪判刑3年至5年10月，褫奪公權3至5年。

