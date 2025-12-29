涉貪被判7年半入獄！前民進黨議員陳科名又捲收賄案 判10年8月確定

前民進黨新北市議員陳科名。資料照。翻攝臉書



前民進黨籍新北市議員陳科名因收受20萬元賄賂，協助業者關說緩拆廠房，被依貪污罪判7年半定讞，去（2024）年入監服刑。但他的官司未了，他被查出以太太名義插股土方清運業者，其後以議員身分協助7家建商施壓新北市府加速核照，再請建商發包給其投資土方清運業者，共計收賄1307萬元。一、二審均判10年8月，最高法院駁回上訴，全案定讞。檢方將聲請法院定應執行刑。

陳科名在新北市改制前就擔任議員，改制後連任第1、2、3屆議員，自2006年一路當到2022年6月24日止。他在2019年1月到2020年1月擔任議會第三審查委員會召集人，負責審查工務局、水利局、城鄉發展局及轄下單位的預算和議案。但他卻收受業者20萬賄賂關說新北市拆除大隊，被判7年6月、褫奪公權3年定讞。

沒想到，他又被查出，在2011年、2012年間以不知情配偶劉女名義或隱名投資方式，入股土方清運等工程業者，並和業者謀議，若因為他取得建商發包工程，他就能抽取一定比例的業務佣金。但陳科名為了拿到佣金，竟以議員身分施壓新北市府，協助建商快速拿到相關建築執照。業者再依他要求的比例給予佣金。

調查指出，陳科名利用議員兼第三審查會召集人的身分，陸續關切、催辦工務局、城鄉局，加速建商執照的審核進度，他再向建商一一要求把下包土方（乾土）清運等工程交給指定廠商承包，即使承包價格略高於市價，建商仍埋單。陳科名據此迂迴收下賄賂1307萬2700元。

一審依貪污罪判10年8月，他上訴二審被駁回，最高法院也駁回陳科名上訴，本案判處10年8月定讞。而陳科名已提前入獄，未來將由高檢署聲請法院定出應執行刑。

